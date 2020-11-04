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Незаконные песни: задержали двух участников Вольного хора
Источник материала: Партизан
Задержание произошло прямо на рабочих местах.
Сегодня около 11: 40 представители силовых структур забрали со своих рабочих мест в филармонии артиста камерного хора Дениса Иванова и виоленчелиста Александра Сердюкова.
Как сообщает Tuzin.fm, их увезли в Советский РУВД.
Артисты были участниками акций со свободным хором.
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Задержание произошло прямо на рабочих местах.
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