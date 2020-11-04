Незаконные песни: задержали двух участников Вольного хора









Сегодня около 11: 40 представители силовых структур забрали со своих рабочих мест в филармонии артиста камерного хора Дениса Иванова и виоленчелиста Александра Сердюкова.





Как сообщает Tuzin.fm, их увезли в Советский РУВД.





Артисты были участниками акций со свободным хором.