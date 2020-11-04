В Волковыске задержали мужчину, который на забор повесил плакат-коллаж с Ермошиной

















В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Волковысского РОВД сегодня ночью задержан 30-летний местный житель, в багажнике автомашины перевозивший плакат с изображением председателя Волковысского райисполкома, который из хулиганских побуждений сам же ранее и изготовил, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.









При дальнейшем разбирательстве оказалось, что накануне он же на ограждении футбольной площадки по улице Калиновского разместил плакат с изображением председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.













Оба плаката носят циничный характер, отмечают в милиции. Но в то же время растираживали их фото, чтобы "циничные плакаты" увидела вся страна. Молодцы!





По статье хулиганство в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.







