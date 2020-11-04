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Была частью грандиозного проекта позднего СССР. В Сморгони за 27 рублей продается семиэтажная гостиница

04.11.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На ноябрьском аукционе комитет «Гроднооблимущество» попробует найти новых собственников для целого ряда неиспользуемых объектов недвижимости. Среди лотов — семиэтажная недостроенная гостиница в Сморгони, дом культуры, школа, детский сад и другие постройки. Начальная стоимость всех перечисленных зданий — всего 27 рублей, сообщает Realt.by.





Наиболее интересным лотом на торгах является незавершенное и не законсервированное семиэтажное административное здание в Сморгони. Когда-то здесь, на северо-западной окраине города, рядом с деревней Корени собирались возвести филиал Минского тракторного завода. Предполагалось, что на заводе будут работать более 7 тысяч человек, а к 2000 году население Сморгони вырастет до 100 тысяч человек (сейчас в Сморгони живет около 37 тысяч человек). Однако в полном объеме амбициозный проект воплотить не удалось. Строители успели возвести в чистом поле треть от запланированных цехов, а также несколько панельных девятиэтажек, школу, универсам и детский сад. А вот семиэтажную гостиницу на Индустриальном проспекте — широкой магистрали, которая связывает Сморгонь с промзоной — достроить не успели. На память о несбыточных надеждах эпохи 80-х городу осталась бетонная коробка, которая стала зоной отдыха для местных подростков и экстремалов.

Площадь незавершенного строительством здания в Сморгони составляет около 8 тысяч «квадратов». Срок аренды земельного участка (1,2 га) — 50 лет. Новый собственник может использовать земельный участок для строительства и обслуживания производственного или административно-делового здания. Он сможет реконструировать недостроенный объект либо снести его.

Также на аукционе за одну базовую величину (27 рублей) можно будет приобрести здание Дома культуры в деревне Шутовичи, комплекса объектов бывшей школы в агрогородке Кушляны, здание бывшей котельной в агрогородке Залесье, бывшую школу в деревне Белковщина, неиспользуемое здание детсада в деревне Сыроватки и крольчатник в деревне Расло. Все объекты находятся в Сморгонском районе Гродненской области.

Аукцион по продаже неиспользуемых строений пройдет 16 ноября.
 
 
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На ноябрьском аукционе комитет «Гроднооблимущество» попробует найти новых собственников для целого ряда неиспользуемых объектов недвижимости. Среди лотов —...
 
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