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В Гродно задержан гей-педофил

04.11.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно сотрудниками милиции задержан 26-летний местный житель, по версии правохранителей вступавший в половую связь с малолетним, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была получена достаточная информация о совершенных им противоправных деяниях, в результате чего было принято решение о задержании молодого человека.


— Подозреваемый знакомился с детьми на улице недалеко от своего места жительства. Тщательно отслеживал и анализировал их перемещения, чтобы не встретится с родителями. Путем уговоров с предложением шоколада и конфет молодой человек звал малолетних к себе домой, - рассказали в милиции.

Милиция располагает информацией о нескольких сексуальных контактах как минимум с одним ребенком мужского пола.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно сотрудниками милиции задержан 26-летний местный житель, по версии правохранителей вступавший в половую связь с малолетним, сообщили в УВД Гродненского...
 
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