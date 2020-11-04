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В Гродно задержан гей-педофил
Источник материала: Партизан
В Гродно сотрудниками милиции задержан 26-летний местный житель, по версии правохранителей вступавший в половую связь с малолетним, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была получена достаточная информация о совершенных им противоправных деяниях, в результате чего было принято решение о задержании молодого человека.
— Подозреваемый знакомился с детьми на улице недалеко от своего места жительства. Тщательно отслеживал и анализировал их перемещения, чтобы не встретится с родителями. Путем уговоров с предложением шоколада и конфет молодой человек звал малолетних к себе домой, - рассказали в милиции.
Милиция располагает информацией о нескольких сексуальных контактах как минимум с одним ребенком мужского пола.
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В Гродно сотрудниками милиции задержан 26-летний местный житель, по версии правохранителей вступавший в половую связь с малолетним, сообщили в УВД Гродненского...
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