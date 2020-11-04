В Гродно задержан гей-педофил

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была получена достаточная информация о совершенных им противоправных деяниях, в результате чего было принято решение о задержании молодого человека.









— Подозреваемый знакомился с детьми на улице недалеко от своего места жительства. Тщательно отслеживал и анализировал их перемещения, чтобы не встретится с родителями. Путем уговоров с предложением шоколада и конфет молодой человек звал малолетних к себе домой, - рассказали в милиции.





Милиция располагает информацией о нескольких сексуальных контактах как минимум с одним ребенком мужского пола.



