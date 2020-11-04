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В Гродно мужчина поджег дверь пункта охраны правопорядка. На него завели уголовное дело

04.11.2020 13:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Гродно мужчина поджег дверь пункта охраны правопорядка с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Пламя быстро потушили, никто не пострадал. Инцидент произошел 3 ноября, сообщает Следственный комитет Республики Беларусь.

Выяснилось, что преступление совершил 41-летний местный житель. В настоящее время он задержан, с его участием проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 («Особо злостное хулиганство») Уголовного кодекса.

Момент поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно мужчина поджег дверь пункта охраны правопорядка с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Пламя быстро потушили, никто не пострадал. Инцидент произошел...
 
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