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В Гродно мужчина поджег дверь пункта охраны правопорядка. На него завели уголовное дело
Источник материала: Onliner
В Гродно мужчина поджег дверь пункта охраны правопорядка с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Пламя быстро потушили, никто не пострадал. Инцидент произошел 3 ноября, сообщает Следственный комитет Республики Беларусь.
Выяснилось, что преступление совершил 41-летний местный житель. В настоящее время он задержан, с его участием проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 («Особо злостное хулиганство») Уголовного кодекса.
Момент поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения.
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В Гродно мужчина поджег дверь пункта охраны правопорядка с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Пламя быстро потушили, никто не пострадал. Инцидент произошел...
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