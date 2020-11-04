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Электронным деньгам дают свободу: новое постановление Нацбанка
Источник материала: Myfin
Что изменится с января?
C 1 января 2021 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снимаются ограничения по целям расходования электронных денег, эмитируемых белорусскими
Кроме того, с 1 января банки и небанковские кредитно-финансовые организации Республики Беларусь смогут оказывать юрлицам и
Что изменится сразу после публикации документа?
После официального опубликования постановления № 328 исключается норма, устанавливающая для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей конкретный срок погашения электронных денег, поступивших в их
Одновременно сохраняется норма, устанавливающая конкретный срок направления на погашение электронных денег, эмитированных нерезидентом и поступивших в электронный кошелек юрлица (индивидуального предпринимателя).
В рамках девалютизации экономики внесено требование о проведении расчетов между резидентами Беларуси только в белорусских рублях при эмиссии, распространении и погашении электронных денег.
Кроме того предусмотрено, что «при осуществлении операций с электронными деньгами между резидентами используются электронные деньги, эмитированные банками, если иное не определено правилами осуществления операций с электронными деньгами или законодательными актами».
Конкретизирован порядок и условия взаимодействия банка – эмитента электронных денег и его агентов при распространении электронных денег, выпущенных в обращение данным банком. Уточнен спектр операций, которые могут осуществлять с электронными деньгами физические лица.
Для защиты
«Постановление № 328 также содержит норму о недопустимости возложения на держателей (владельцев электронных кошельков) безусловной ответственности за действия третьих лиц, результатом которых явились несанкционированные операции с электронными деньгами», - сообщили в Нацбанке.
Что в итоге?
В Национальном банке считают, что «принятые изменения будут способствовать развитию рынка электронных денег в Республике Беларусь, более широкому использованию электронных денег эмитентов-резидентов, девалютизации экономики страны, а также усилению защиты прав и интересов владельцев электронных кошельков».
Источник: Myfin.by
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В Беларуси изменятся правила операций с электронными деньгами. Это позволит расширить возможности использования таких денег. Изменения предусмотрены...
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