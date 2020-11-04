Электронным деньгам дают свободу: новое постановление Нацбанка

Источник материала: Myfin

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Что изменится с января?



C 1 января 2021 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снимаются ограничения по целям расходования электронных денег, эмитируемых белорусскими банками . Субъекты хозяйствования смогут их использовать в рамках своей хозяйственной деятельности на цели, не запрещенные законодательством.

Кроме того, с 1 января банки и небанковские кредитно-финансовые организации Республики Беларусь смогут оказывать юрлицам и ИП услуги обмена электронных денег различных систем расчетов и номинированных в различных валютах . «Оказание подобных услуг будет возможно только банками при условии заключения соответствующих договоров между ними и эмитентами электронных денег», - уточняет регулятор.

Что изменится сразу после публикации документа?

После официального опубликования постановления № 328 исключается норма, устанавливающая для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей конкретный срок погашения электронных денег, поступивших в их электронные кошельки . Срок направления электронных денег на погашение будет регулироваться в рамках договорных отношений между белорусским банком-эмитентом и юрлицом или ИП.

Одновременно сохраняется норма, устанавливающая конкретный срок направления на погашение электронных денег, эмитированных нерезидентом и поступивших в электронный кошелек юрлица (индивидуального предпринимателя).

В рамках девалютизации экономики внесено требование о проведении расчетов между резидентами Беларуси только в белорусских рублях при эмиссии, распространении и погашении электронных денег.

Кроме того предусмотрено, что «при осуществлении операций с электронными деньгами между резидентами используются электронные деньги, эмитированные банками, если иное не определено правилами осуществления операций с электронными деньгами или законодательными актами».

Конкретизирован порядок и условия взаимодействия банка – эмитента электронных денег и его агентов при распространении электронных денег, выпущенных в обращение данным банком. Уточнен спектр операций, которые могут осуществлять с электронными деньгами физические лица.

Для защиты прав потребителей при проведении операций с электронными деньгами постановлением предусмотрен ряд дополнений, направленных на своевременное и качественное информирование держателей (владельцев электронных кошельков), в том числе при плановых перерывах или возникновении сбоев, повлекших неработоспособность объектов инфраструктуры.

«Постановление № 328 также содержит норму о недопустимости возложения на держателей (владельцев электронных кошельков) безусловной ответственности за действия третьих лиц, результатом которых явились несанкционированные операции с электронными деньгами», - сообщили в Нацбанке.

Что в итоге?

В Национальном банке считают, что «принятые изменения будут способствовать развитию рынка электронных денег в Республике Беларусь, более широкому использованию электронных денег эмитентов-резидентов, девалютизации экономики страны, а также усилению защиты прав и интересов владельцев электронных кошельков».