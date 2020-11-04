В Березе автомобиль рухнул с домкрата и насмерть придавил владельца

Источник материала: Tut.by

В Березе мужчина погиб во время ремонта своего автомобиля. Об этом сообщили в Следственном комитете.





Днем 2 ноября поступило сообщение об обнаружении на придомовой территории в Березе тела 44-летнего местного жителя. Следователи установили, что он ремонтировал подвеску автомобиля, подняв его при помощи домкрата. Во время ремонта автомобиль сорвался с домкрата и придавил мужчину.

От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.





Следователи проводят проверку по данному факту. Назначена судебно-медицинская экспертиза.