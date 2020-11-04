|
В Березе автомобиль рухнул с домкрата и насмерть придавил владельца
Источник материала: Tut.by
В Березе мужчина погиб во время ремонта своего автомобиля. Об этом
Днем 2 ноября поступило сообщение об обнаружении на придомовой территории в Березе тела 44-летнего местного жителя. Следователи установили, что он ремонтировал подвеску автомобиля, подняв его при помощи домкрата. Во время ремонта автомобиль сорвался с домкрата и придавил мужчину.
От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.
Следователи проводят проверку по данному факту. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи проводят проверку по данному факту. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)