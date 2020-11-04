Минские инженеры из ПВТ придумали, как делать дома без строителей. Показываем первый

Источник материала: Tut.by

Железные стены, огромные окна, отделка фасада — магнитные панели и металлическое «дерево», внутри — ультра хай-тек и виниловые обои на магнитах. Так, если вкратце, можно описать дом шефа конструкторского бюро EnCata Олега Кондрашова. Если вдаваться в подробности, то становится понятно, что это здание и вовсе продукт машиностроения: над ним работали инженеры, а не строители. Посмотрели, как выглядит и как устроено жилье с конвейера.

От идеи до конвейера

Конструкторское бюро EnCata является резидентом белорусского Парка высоких технологий. Но в отличие от других компаний из ПВТ, в большинстве своем производящих то, что нельзя потрогать руками, их продукция вполне материальна. Если же в двух словах, то можно сказать, что инженеры помогают, например ученому, довести идею до серийного производства.





— Мы являемся конвейером по запуску производств, — говорит Олег Кондрашов. — Это может быть и многоразовая маска, и имплантаты для сердца, и деталь спутника.

Еще три года назад со строительной отраслью у бюро не было ничего общего.

— Когда мы решили строить свой офис, то обратились к строителям, — говорит Олег Кондрашов. — Мы как эксперты в запуске производств всегда стараемся экономить каждую секунду производственного процесса. А здесь мы увидели, что строительная отрасль — это просто мрак с точки зрения эффективности и качества работы. Тогда поняли, что за такую стройку мы платить не будем. Родилась идея здания, которое можно будет проектировать и возводить без строителей.





Над разработкой конструктивной части работала команда не менее 50 человек. На это потрачено больше 100 тысяч человеко-часов. Вместе с разработкой полного цикла производства, с заводом, суммарно будет потрачено 350−400 тысяч. Для понимания: на разработку истребителя уходит 700 тысяч человеко-часов.

— Мы ничего нового не придумали — просто поменяли концепцию строительства, — рассказывает Олег Кондрашов. — За основу взяли бизнес-модель автомобильной промышленности. Дом же, в котором мы сейчас находимся, представляет собой по сути машиностроительное изделие, где каждая деталь производится серийно, имеет свой номер, и из них можно выстраивать здание любой формы и размера.





Олег объясняет, что точно такая же ситуация, как сейчас в строительной отрасли, была в автомобильной промышленности в начале прошлого века.

— Тогда было много разных конструкторских организаций, дизайнерских студий, которые разрабатывали каждый свой автомобиль, стоимость которого была довольно высока, — говорит он. — А повторяемости и качества не было. Потом пришел Генри Форд, разделил операции, сделал конвейер и снизил стоимость производства. Мы то же самое сделали, только в стройке.

В чем смысл этого всего, если в стране уже есть большие домостроительные комбинаты, производители стройматериалов и армия строителей?





Олег Кондрашев приводит пример из 60-х годов прошлого века, когда затраты на строительство сократили, когда придумали и масштабировали производство панельных домов.

— Но и раньше, и сейчас домостроительные комбинаты делают только коробку, полуфабрикат, — говорит он. — Отделкой и коммуникациями занимаются разные подрядчики. И эта часть строительства занимают большую часть в стоимости здания. При традиционном строительстве в Беларуси в себестоимости дома 50% — это затраты на материалы, 50% — затраты на труд. В США это соотношение 20 на 80%, потому что труд дорогой, а материалы стоят столько же. Оптимизация работы (а вернее, исключение из процесса строительства самих строителей) позволяет сократить статью расходов в смете в 10 раз. В результате снижается себестоимость. Даже у этого прототипа стоимость реализации вышла дешевле, чем заказывать у строительной фирмы.

650 долларов за «квадрат»

Чтобы реализовать принцип строительства без строителей, инженеры разработали не одно технологические решение (среди них много патентных).

Процесс производства домов (речь идет не только о частных домах, но и о зданиях до 9 этажей) следующий: рядом со стройплощадкой устанавливается надувное здание цеха (это уже опробованная конструкция, разработанная компанией). Там ставятся станки, на которых изготавливаются платформы 3×6 метра. По сути, это перекрытие потолка и пола. В ней проводятся сразу же все коммуникации: отопление, вентиляция, кондиционирование, «умный дом», электрика. С завода платформа выезжает со всей отделкой. В таком виде она приезжает на участок и ставится на металлические столбы-трубы (это часть несущей конструкции). Платформы надеваются на колонны и связываются между собой. Провода, воздуховоды и трубопроводы соединяются и готовы к работе.

Набор станков на заводе позволяет изготовлять абсолютно все детали здания: платформы, панели стен, мебель. То есть на производство подвозят только материалы. К слову, завод может производить 200 м² готового жилья в день — с отделкой, инженерными системами, мебелью. За счет оптимизации процессов он заменит несколько стройтрестов. Плановая себестоимость — 650 долларов «за квадрат» (950 — с мебелью и техникой).

Олег Кондрашов говорит, что строительная отрасль из маргинальной начинает превращаться в стандартизированную производственную отрасль. И мы сейчас наблюдаем не что иное, как этап перехода.





— Стройка — это боль, — считает Олег Кондрашов. — Человек покупает дом и потом мучается со строителями. Всем известно, что они могут строить по одному и тому же типовому проекту, и каждый раз — с проблемами. У одинаковых домов качество может быть разным. С конвейера же дома выходят одинакового качества. Мы даже разрабатываем софт, с помощью которого человек может выстраивать дом самостоятельно. Причем без проектировщика: программа не даст ему совершить ошибку и нарушить какие-то нормы.





Олег не скрывает, что проект ориентирован на рынок США: там есть спрос на одноэтажные и многоэтажные дома, отели, школы. И есть дефицит специалистов: чтобы построить дом, нужно полгода ждать в очереди к строителю. Кроме того, есть проблема с квалифицированными кадрами.





— У моего знакомого есть завод в Калифорнии, — рассказывает Олег. — И там работают два электрика, причем один приходящий. Специалисты нарасхват, поэтому он им платит по 150 долларов час. Интересно то, что это кандидаты химических наук, которые говорят, что им выгоднее работать электриками, чем по специальности.

Что представляет собой дом?

Этот дом легко можно найти в частной застройке в Колодищах: строение приметное. По архитектуре это двухэтажный куб с панорамными окнами и комбинированной отделкой фасада. Глядя на него, можно предположить, что здесь работала бригада отделочников — маляров, штукатуров. Теперь повод удивиться — дом-то железный! И даже то, что выглядит как деревянные рейки на антрацитовом фасаде, — это металл.





Контрастные полосы на фасаде — это и вовсе ноу-хау: тонкие панели на магнитной основе. Олег уверяет, что держатся они на стенах надежно, ветром не срывает. Это тоже часть быстрого возведения. При желании элементы такой отделки можно менять в произвольном порядке. На магнитный фасад, по словам Олега Кондрашова, уже есть покупатели — их хотят использовать для отделки зданий из металлических сэндвич-панелей.









— Когда человек говорит «хочу дерево» — мы сделаем ему деревянные магнитные доски, — говорит Олег. — Мы разработали еще и магнитные солнечные панели: клей их на стены и получай энергию.



Стены собраны

Обходим дом с другой стороны и не понимаем, что видим: панели, обтянутые белой мелкоячеистой сеткой, которые отстоят от стены на некотором расстоянии.

— Мы разработали фальш-фасад, который может менять свое положение при помощи шарниров, — объясняет увиденное Олег. — За ним спрятаны все внешние инженерные коммуникации дома — дымоход газового котла, блоки кондиционеров.



Элементы фасада на магнитах

Заглянули и под дом — оказывается, он стоит на винтовых сваях. Но в отличие от тех тонких, что мы не раз видели под небольшими каркасниками, здесь все по-серьезному: сваи установлены «кустами» по 3−4 штуки. Связывают их массивные металлические балки. Очевидно, что столь мощный фундамент этому дому не нужен. Олег объясняет, что он рассчитан как для пятиэтажного дома — чтобы сразу откатать технологию возведения домов большей этажности (3−9 этажей).



За этими панелями спрятано инженерное оборудование дома

В цоколе тепло: по периметру он закрыт PIR-панелями. Здесь заметили несколько радиаторов отопления. Они нужны здесь для поддержания плюсовой температуры. Дело в том, что сюда спускаются трубы водоотвода с крыши — вода уходит прямо в рассеивающее поле в землю. Таким образом не нужно делать обогрев водоотводных труб на кровле (она, кстати плоская, эксплуатируемая).

Обратили внимание, что перекрытия первого этажа — вполне обыкновенные, железобетонные.



Под домом

— Так как дом — прототип, уложили эти плиты. И пожалели. Много работы по резке, подгонке. Потом мокрые работы начались. Для последующих зданий перекрытие разработали из своих модулей.

Логово железного человека

Практически все внутри дома, как, собственно, и само строение, — продукт заводского производства. Дизайн интерьера можно отнести к ультра хай-тек стилю. И уж если вспоминать, на что это похоже или какие ассоциации вызывает обстановка, то это напоминает что-то среднее между современным вагоном-купе и каютой морского лайнера. И больше всего на такие ассоциации подталкивают белые, гладкие поверхности металлических стен.





— В плане дизайна мы тоже ничего не придумали, взяли из автомобильной промышленности, — говорит Олег Кондрашов. — Например, есть завод «Мерседес», который выпускает стандартные типовые машины. А есть компании АMG или Brabus, которые берут стандартный «мерседес» и «докручивают» его. У нас то же самое. Дом имеет определенные типоразмеры, которые мы предоставляем дизайнеру. А он уже в трехмерном изображении добавляет ему уникальности. К этим типоразмерам можно что хочешь «прикрутить» — хоть лепнину.

В доме Олега Кондрашова стены в зоне столовой оклеены обоями. Но совсем не обычными — они виниловые магнитные. Чего-то подобного мы точно не видели. И понятно почему: это свежезапатентованная разработка инженеров EnCata. Подробнее о ней — в этом видео:

Наклеить их на стену — минутное дело. Для них можно придумать любой рисунок и цвет. Прелесть такой отделки еще и в том, что если появится желание поменять обои, то сделать это можно без усилий и пыли: подковырнул с краешка — и снял. Жаль, такие обои работают только с металлическими стенами.



Магнитные обои

Еще интересная деталь: на магнитах к стенам крепятся телевизоры, зеркала. Олег говорит, что такой способ крепления не менее надежный, чем традиционные кронштейны на дюбелях. Например, магнит, который держит на стене большой телевизор, выдержит вес и в 100 килограммов.





Потолок в доме подвесной, из металлических белых панелей со встроенным ленточным светодиодным освещением. Они скрывают все коммуникации: вентиляцию с рекуперацией, трубы отопления, кондиционер и электрокабели. Такой потолок создает буферное пространство для вентиляции и кондиционирования, поэтому холодный воздух опускается через щели равномерно. А вот в санузлах потолок герметичный — для него инженеры придумали отдельные модули. Такое решение понятно: чтобы влага не попадала на инженерные коммуникации под потолком.





Самое необычное в интерьере — это место соединения платформ. Выглядит это как взятые на болты металлические стяжки между столбами. На все строение их немного, и от глаз они спрятаны в шкафах. Впрочем, настоящим любителям лофта они точно понравятся: в сочетании с открытыми коммуникациями высоко под потолком все выглядит очень индустриально.





Каждый модуль в доме автономен, но после сборки они объединяются в общую сеть. Все инженерные системы объединены в «умный дом», управлять которым можно с планшета или телефона. Стоит отметить, что добавленную ценность в стоимости дома будет создавать не «железо», а продукт интеллектуальный — разработанная система умного дома считывает все параметры и в планах инженеров создать на этой базе данных искусственный интеллект, который будет подстраиваться под хозяина и в случае переезда в другой Cuby дом. Это своего рода электронный дворецкий, которого можно будет забрать с собой.





Еще один момент: вся встроенная мебель (шкафы, кухня) поставляется вместе со зданием. Изготовляется она прямо на заводе.









При серийном производстве будущий владелец сможет в специальной программе выбрать не только конфигурацию дома, но и мебель. Например, когда нужно выбрать шкаф, то сразу же выбираете и цвет, и крой. Когда дом строится, то части шкафов уложены на платформе. И когда будут установлены стеновые модули, можно собирать шкафы.

— Так как размеры платформ стандартизированы, то все присоединительные размеры у нас уже определены, — говорит Олег. — Это только отверточная сборка — проблем кривых стен и неровных углов нет. Все рассчитано и подогнано до миллиметра.

В этом доме без привлечения строителей, правда, не обошлось: некоторые внутренние каркасные стены на втором этаже сделаны из гипсоволокнистых панелей.

— Мне не нравится, как они сделаны и то, как долго их делали, — говорит Олег. — Теперь мы разработали и внутренние модульные стены.



Место соединения платформ, еще не спрятанное в шкаф



В каждом модуле под потолком есть весь набор инженерных коммуникаций

А теперь вопрос, который многих волнует больше всего: а не холодно ли в железных стенах?

Не стоит волноваться: дом по энергоэффективности относится к классу А. Толщина стен 150 мм. Это сэндвич-панели с металлической оболочкой и самым эффективным PIR-утеплителем внутри. Сейчас в доме тепло за счет работы двух кондиционеров. Металлические поверхности на ощупь не холодные, комнатной температуры.

Прототип есть. Что дальше?

Дом в Колодищах — это прототип, который строился для отработки решений. Его собрали всего за три дня, но отработка технологических решений внутри заняла почти восемь месяцев.

По себестоимости он получился не дешевым — 1250 долларов за «квадрат». Продавать желающим такие дома можно по 1500 долларов за «квадрат» (с коммуникациями, отделкой и мебелью).





— В Беларуси мы построим, наверное, еще 3−4 дома, но только для того, чтобы отточить до конца технологию, — говорит Олег Кондрашов.

А в общем у конструкторского бюро более глобальные планы:

— Мы не строители, и мы будем продавать заводы строительным организациям, которые будут возводить непосредственно такие здания. То есть теперь наша цель — создание завода по производству заводов.