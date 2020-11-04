Президент Литвы призвал ЕС не допустить электроэнергию БелАЭС на европейский рынок

Источник материала: АФН

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к лидерам ЕС с призывом не допустить на европейский рынок электроэнергию, которая вырабатывается на небезопасной, по оценке Вильнюса, атомной электростанции, построенной Беларусью у границы с Литвой и в 50 км от Вильнюса.

Об этом сообщила в среду пресс-служба главы государства, передает ТАСС.

"Сейчас самое подходящее время для принятия ЕС решений, которые ограничили бы доступ на рынок ЕС электроэнергии, выработанной в третьих странах небезопасными, не отвечающими высшим стандартам безопасности производителями", - цитируется в сообщении письмо Науседы, которое он направил председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Президент призвал евросообщество последовать примеру Литвы, прекратившей пропуск в свои сети электроэнергии из Беларуси, где во вторник в объединенную энергосистему страны был включен первый энергоблок БелАЭС. В ответ Вильнюс заявил о прекращении закупок электроэнергии в Беларуси.

"Призываем ЕС не мириться с несоблюдением на Островецкой АЭС международных стандартов по ядерной безопасности и природоохране и не допустить на рынок ЕС, как это сделала Литва, ее электроэнергию", - написал Науседа.

Литва утверждает, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент балтийской республики объявил станцию угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети.