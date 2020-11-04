ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Литвы призвал ЕС не допустить электроэнергию БелАЭС на европейский рынок

04.11.2020 13:59 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к лидерам ЕС с призывом не допустить на европейский рынок электроэнергию, которая вырабатывается на небезопасной, по оценке Вильнюса, атомной электростанции, построенной Беларусью у границы с Литвой и в 50 км от Вильнюса.

Об этом сообщила в среду пресс-служба главы государства, передает ТАСС.

"Сейчас самое подходящее время для принятия ЕС решений, которые ограничили бы доступ на рынок ЕС электроэнергии, выработанной в третьих странах небезопасными, не отвечающими высшим стандартам безопасности производителями", - цитируется в сообщении письмо Науседы, которое он направил председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Президент призвал евросообщество последовать примеру Литвы, прекратившей пропуск в свои сети электроэнергии из Беларуси, где во вторник в объединенную энергосистему страны был включен первый энергоблок БелАЭС. В ответ Вильнюс заявил о прекращении закупок электроэнергии в Беларуси.

"Призываем ЕС не мириться с несоблюдением на Островецкой АЭС международных стандартов по ядерной безопасности и природоохране и не допустить на рынок ЕС, как это сделала Литва, ее электроэнергию", - написал Науседа.

Литва утверждает, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент балтийской республики объявил станцию угрозой национальной безопасности, а также законодательно запретил покупку и экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к лидерам ЕС с призывом не допустить на европейский рынок электроэнергию, которая вырабатывается на небезопасной, по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Совет Европы: теракты во Франции и Австрии не заставят ЕС отказаться от своих ценностей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика