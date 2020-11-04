Совет Европы: теракты во Франции и Австрии не заставят ЕС отказаться от своих ценностей

Источник материала: АФН

Теракты в городах Франции и Вене не заставят Европу отказаться от своих фундаментальных ценностей.

Об этом заявил в среду первый заместитель министра иностранных дел Греции и председатель Комитета министров Совета Европы (СЕ) Мильтиадис Варвициотис на открытии 130-й сессии комитета в Афинах.

Заявление транслировалось на греческом правительственном сайте, посвященном председательству страны в СЕ.

"Недавние события во Франции, Вене, когда фактически пытались заставить нас согнуться и почувствовать страх из-за террора, не заставят нас отступить от наших ценностей. И очень важно не только передать соболезнования семьям жертв, не только сказать, что мы действительно озабочены ситуацией в обществах, которые подверглись удару этих террористических нападений, но и послать сигнал, что мы привержены защите наших фундаментальных ценностей перед лицом любой опасности, включая терроризм", - подчеркнул Варвициотис.

В Вене в понедельник произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Четыре человека погибли, 22 получили ранения, в том числе один полицейский. Один преступник был ликвидирован полицией, он был сторонником группировки "Исламское государство". Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько человек, они были хорошо вооружены. Власти Австрии назвали произошедшее терактом.

Во Франции в последнее время были совершены несколько терактов.