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Власти Польши отложили введение запрета на аборты на фоне протестов

04.11.2020 13:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Польши отложило введение ограничения на аборты после массовых акций протеста противников запрета.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра Михала Дворчика, передает РБК.

По его словам, по запрету на аборты «идет дискуссия, и было бы неплохо уделить некоторое время диалогу».

Власти планировали опубликовать документ Конституционного суда 2 ноября, но этого не произошло. Таким образом, запрет не вступил в законную силу.

22 октября Конституционный суд страны ужесточил антиабортное законодательство. В решении говорилось, что теперь жительницы Польши не смогут сделать аборт, даже если у плода найдены неизлечимые патологии. Аборт разрешен только в случаях, если женщину изнасиловали, произошел инцест или при угрозе жизни и здоровью. После этого в стране начались массовые протесты. Одна из крупных акций прошла в Варшаве 31 октября. По оценкам мэрии, в ней приняли участие около 100 тыс. человек. В полиции также сообщали, что в ходе акций были столкновения. По их данным, «группа хулиганов» использовала пиротехнику и угрожала безопасности митингующих. В результате правоохранителями были задержаны более 30 человек.

 
 
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Правительство Польши отложило введение ограничения на аборты после массовых акций протеста противников запрета.
 
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