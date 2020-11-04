Азербайджан назвал условие для завершения войны в Карабахе









Азербайджан со своей стороны остановит военные действия в случае, если Армения начнет вывод войск из Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает его пресс-служба в среду, 4 ноября.





По словам Алиева, единственным компромиссом Армении должно быть «полное освобождение всех оккупированных территорий в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН и выполнением их основных принципов».





«Я неоднократно говорил и могу еще раз повторить, что если премьер-министр Армении примет обязательство об освобождении других территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств,», — сказал глава Азербайджана.





Алиев также требует от премьера Армении Никола Пашиняна освободить территории Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. По словам Алиева, Армения не хочет прекращения войны.





Ранее сообщалось, что армия Армении в результате боев днем 2 ноября и в ночь на вторник, 3 ноября, была вынуждена отступить с потерями личного состава и военной техники на некоторых участках фронта в Нагорном Карабахе.





Также сообщалось, что военно-воздушные силы Азербайджана разбомбили в Нагорном Карабахе город Мартуни и соседние с ним населенные пункты.