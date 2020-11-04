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Круизов не будет до 2021 года. Крупнейшие перевозчики решили отменить все рейсы
Источник материала: Партизан
Члены Международной ассоциации круизных линий – которые владеют 95% мирового круизного потенциала – решили добровольно приостановить все свои рейсы до конца 2020 года. Такое решение группа приняла даже не смотря на разрешение возобновить работу в США, сообщает Associated Press.
Круизный лайнер Diamond Princess (Фото: Franck Robichon/EPA)
В Ассоциации заявили, что вместо круизных рейсов в 2020 году ее компании-члены сосредоточатся на обеспечении безопасности во время COVID-19 под руководством медэкспертов США.
Несколькими днями ранее решение отложить все рейсы до 2021 года приняли крупные круизные компании Norvegian и Carnival.
Международная ассоциация круизных линий (Cruise Lines International Association) – крупнейшая международная организация круизных и туристических компаний. В ее состав входит более 15 000 туристических компаний и 60 морских и речных перевозчиков, среди них – гиганты индустрии Princess, Carnival, and Royal Caribbean. Ежегодно ее члены перевозили 30 млн пассажиров.
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Члены Международной ассоциации круизных линий – которые владеют 95% мирового круизного потенциала – решили добровольно приостановить все свои рейсы до конца 2020...
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