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Круизов не будет до 2021 года. Крупнейшие перевозчики решили отменить все рейсы

04.11.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Члены Международной ассоциации круизных линий – которые владеют 95% мирового круизного потенциала – решили добровольно приостановить все свои рейсы до конца 2020 года. Такое решение группа приняла даже не смотря на разрешение возобновить работу в США, сообщает Associated Press.


Круизный лайнер Diamond Princess (Фото: Franck Robichon/EPA)


В Ассоциации заявили, что вместо круизных рейсов в 2020 году ее компании-члены сосредоточатся на обеспечении безопасности во время COVID-19 под руководством медэкспертов США.

Несколькими днями ранее решение отложить все рейсы до 2021 года приняли крупные круизные компании Norvegian и Carnival.

Международная ассоциация круизных линий (Cruise Lines International Association) – крупнейшая международная организация круизных и туристических компаний. В ее состав входит более 15 000 туристических компаний и 60 морских и речных перевозчиков, среди них – гиганты индустрии Princess, Carnival, and Royal Caribbean. Ежегодно ее члены перевозили 30 млн пассажиров.
 
 
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Члены Международной ассоциации круизных линий – которые владеют 95% мирового круизного потенциала – решили добровольно приостановить все свои рейсы до конца 2020...
 
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