Круизов не будет до 2021 года. Крупнейшие перевозчики решили отменить все рейсы





Круизный лайнер Diamond Princess (Фото: Franck Robichon/EPA)









В Ассоциации заявили, что вместо круизных рейсов в 2020 году ее компании-члены сосредоточатся на обеспечении безопасности во время COVID-19 под руководством медэкспертов США.





Несколькими днями ранее решение отложить все рейсы до 2021 года приняли крупные круизные компании Norvegian и Carnival.





Международная ассоциация круизных линий (Cruise Lines International Association) – крупнейшая международная организация круизных и туристических компаний. В ее состав входит более 15 000 туристических компаний и 60 морских и речных перевозчиков, среди них – гиганты индустрии Princess, Carnival, and Royal Caribbean. Ежегодно ее члены перевозили 30 млн пассажиров.