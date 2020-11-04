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Казакевич: Несмотря на официальную поддержку Москву не устроит бутафорская реформа Лукашенко

04.11.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заявления Сергея Лаврова и Владимира Путина не свидетельствуют о том, что Россия поддержала схему белорусских властей по проведению конституционной реформы, заявил "Белорусскому партизану" директор института "Палітычная сфера" Андрей Казакевич.

Казакевич: Несмотря на официальную поддержку Москву не устроит бутафорская реформа Лукашенко
– Во вчерашнем интервью «Коммерсанту» Сергей Лавров сказал интересную фразу о конституционной реформе в Беларуси: «Если подготовленные предложения, утвержденные Всебелорусским народным собранием, будут одобрены в ходе всенародного референдума, который, как я понимаю, планируется провести, значит, так и должно быть». 

Но понятно же, что Всебелорусское народное собрание является бутафорским мероприятием. Выходит, Минск и Москва все уже согласовали без учета мнения белорусского общества?

– Нет, я не стал бы делать такой вывод из формулировок Лаврова – как и из недавних слов Путина. Когда говорят, что Россия поддержала какую-то схему белорусских властей, нужно учитывать, что мы схемы не знаем. 

Во-первых, мы не видим проекта новой Конституции. Реформа подразумевает, что там должны быть существенные изменения, ответы на вопрос, как дальше будет развиваться страна. Говорить о том, поддерживает Москва схему белорусских властей или нет, можно будет только после того, как мы увидим, что будут менять в Конституции.

Во-вторых, остается открытым вопрос, как будет проходить Всебелорусское народное собрание. Да, оно может пройти в привычном для властей формате. Но звучат мнения, что оно действительно может быть использовано для национального диалога, в котором в обязательном порядке участвовали бы оппоненты Лукашенко, участники кампании 2020 года (Светлана Тихановская, Виктор Бабарико и другие).

Когда прояснится, в каком формате будет проходить Всебелорусское народное собрание, мы узнаем, какова позиция Москвы. 

По звучащим заявлениям понять этого пока нельзя: мы не знаем ни содержания изменений в Конституцию, ни формат процедуры, как они будут согласовываться и утверждаться.


– Мне кажется, что, во-первых, это только фрагмент чего-то: важных политических моментов там не затрагивается. А вводные статьи не имеют такого значения, как вопросы распределения властных полномочий, ограничения президентских сроков и т.д.

Во-вторых, это же всего лишь предложение и, скорее всего, лишь одно из. 
Поэтому с абсолютной серьезностью относиться к опубликованной информации достаточно сложно. На основании этого документа нельзя сделать вывод, как власть видит конституционную реформу. Ну или можно сделать вывод, что она вообще не собирается что-то менять.


– Путин недавно призвал белорусскую оппозицию «не обвинять президента Лукашенко, что он хочет что-то схитрить, а влиться в эту работу и влиять на решения». Что может произойти, если оппоненты продолжат отказываться от участия в конституционной реформе на условиях Лукашенко? 

– Но ведь нет механизмов участия альтернативных политических сил в работе над конституционной реформой. Ни соответствующих площадок, ни комиссий.

Единственный механизм, который мы пока видим – внесения предложений путем обращения граждан в палату представителей. Формально любой политик и любая доярка в равных условиях могут подать проекты и получить на них комментарий. Но при этом они не могут понимать, что происходит на самом деле.

Так что нельзя сказать, что оппозиция от чего-то отказывается. Наоборот: власть отказывается создавать условия для диалога.

И, конечно, как о нем можно говорить, когда в стране продолжаются репрессии и в тюрьмах находятся более 100 политзаключенных, среди которых ключевые участники президентской кампании? Так что первые шаги должны быть со стороны власти.


– Что может произойти дальше: Москва закроет глаза на то, что реального диалога нет, или принудит белорусские власти освободить Бабарико, Тихановского, Колесникову, чтобы они участвовали в процессе конституционной реформы?

– Думаю, закрыть глаза в Москве не смогут: там понимают, что если не будет включения в процесс хотя бы части реальной оппозиции, то кризис не разрешится, политическая нестабильность в Беларуси продолжится. И со временем она может привести к росту антироссийских настроений.

Наверное, исходя из такой логики, Москва будет настаивать на проведении в Беларуси широкого диалога. И надо учитывать, что это не только позиция Москвы, но и Запада.
 
Теги: Минск
 
 
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