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Всемирная неделя предпринимательства и конференция IT-Security в IT-афише ноября
Источник материала: Onliner
Хмурый ноябрь порадует парой крупных IT-мероприятий, причем идти они будут одно из другим. Сперва в середине месяца отгремит Всемирная неделя предпринимательства, а следом за ней пройдет еще одно крупное событие — IT-Security Conference. Помимо этого, финалисты Polygon GameLab представят в рамках конкурса свои игровые проекты жюри.
Финал Polygon GameLab (5 ноября)
Это финал очередного выпуска Лаборатории игр от Polygon. Команды создали прототипы десяти проектов, которые будут представлять членам жюри. Заодно разработчики расскажут о процессе создания игр и всем, что произошло с ними за время работы в Лаборатории. Для присоединения к стриму финала нужно
Всемирная неделя предпринимательства (16—22 ноября)
Ежегодное событие в этот раз проходит под
Главной темой обозначен «бизнес в эпоху перемен». Выступления будут посвящены предпринимательству в условиях волатильности рынков, инвестициям, поддержке бизнесменов и так далее. Плюс, конечно, стартапы — для них заготовлено отдельное соревнование в несколько этапов. Сперва в начале этого месяца пройдет отбор десяти команд на полуфинал, а затем прошедшие стартапы смогут представить проекты международному жюри в рамках Всемирной недели предпринимательства.
Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по этой
IT-Security Conference (24—26 ноября)
Организаторы решили провести шестую
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Хмурый ноябрь порадует парой крупных IT-мероприятий, причем идти они будут одно из другим. Сперва в середине месяца отгремит Всемирная неделя предпринимательства,...
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