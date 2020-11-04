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Всемирная неделя предпринимательства и конференция IT-Security в IT-афише ноября

04.11.2020 14:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Хмурый ноябрь порадует парой крупных IT-мероприятий, причем идти они будут одно из другим. Сперва в середине месяца отгремит Всемирная неделя предпринимательства, а следом за ней пройдет еще одно крупное событие — IT-Security Conference.  Помимо этого, финалисты Polygon GameLab представят в рамках конкурса свои игровые проекты жюри.

Финал Polygon GameLab (5 ноября)

Это финал очередного выпуска Лаборатории игр от Polygon. Команды создали прототипы десяти проектов, которые будут представлять членам жюри. Заодно разработчики расскажут о процессе создания игр и всем, что произошло с ними за время работы в Лаборатории. Для присоединения к стриму финала нужно зарегистрироваться.

Всемирная неделя предпринимательства (16—22 ноября)

Ежегодное событие в этот раз проходит под лозунгом «Переломный год. Переломное десятилетие». Всемирная неделя предпринимательства в Беларуси отметит круглую дату: в нашей стране она проходит уже десять лет.

Главной темой обозначен «бизнес в эпоху перемен». Выступления будут посвящены предпринимательству в условиях волатильности рынков, инвестициям, поддержке бизнесменов и так далее. Плюс, конечно, стартапы — для них заготовлено отдельное соревнование в несколько этапов. Сперва в начале этого месяца пройдет отбор десяти команд на полуфинал, а затем прошедшие стартапы смогут представить проекты международному жюри в рамках Всемирной недели предпринимательства.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по этой форме.

IT-Security Conference (24—26 ноября)

Организаторы решили провести шестую конференцию «Технологии защиты информации и информационная безопасность организаций» в онлайне. На событии обещают насыщенную и сбалансированную программу с актуальными темами, освещение позиции регулятора и прямой диалог с ним, а также с другими органами госуправления, практические кейсы плюс деловые контакты и обмен опытом. Регистрация по ссылке.

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