Караев приехал в Гродно. Что он будет делать

Источник материала: Onliner

Узнать поближе людей, кадры и помочь преодолеть негативные последствия происходящего в области. О таких первостепенных задачах для себя рассказал журналистам помощник президента — инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает БЕЛТА.

Юрия Караева сегодня представили в Гродненском облисполкоме в новой должности. Первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков вручил ему служебное удостоверение. Максим Рыженков высоко оценил профессиональные и личностные качества Юрия Караева, отметив, что регион от такого назначения только выиграет.

— В первую очередь необходимо ближе узнать людей, кадры. Еще одна задача — помочь в координации усилий, в том числе и в правоохранительном блоке для преодоления негативных последствий происходящего в обществе. Необходимо сосредоточиться на разъяснении людям тех последствий, которые могли бы наступить в результате беспорядков, — рассказал журналистам о первостепенных задачах Юрий Караев. Он подчеркнул, что в основе всего безопасность людей, их спокойная жизнь. При этом важно объяснить про неотвратимость наказания тем, кто переходит определенную черту.

— Сейчас в Гродненской области обстановка стабилизировалась. Сильно на фоне других областей регион не выделяется, хотя раньше разница была заметнее, — рассказал Юрий Караев, обратив внимание на нормальное и позитивное движение области вперед. Во время представления в Гродненском облисполкоме он также отметил, что в первую очередь намерен помогать в работе на местах и делать все возможное для развития региона.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник отметил, что богатый опыт в организации работы на различных участках Юрия Караева позволит более оперативно, качественно решать вопросы, стоящие в целом перед регионом.

Генерал-лейтенант милиции Юрий Караев был освобожден от должности министра внутренних дел, прикомандирован к Администрации президента с оставлением в кадрах МВД и назначен помощником президента — инспектором по Гродненской области.