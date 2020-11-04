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«ВКонтакте» использует нейросеть для борьбы с травлей и оскорблениями
Источник материала: Onliner
Соцсеть «ВКонтакте»
Кроме того, система сможет определить в комментариях признаки оскорблений. При их обнаружении автор получит предупреждение с советом отказаться от обидной реплики. Говорят, в прошлом году при похожем эксперименте за сутки удалось сократить количество оскорблений на 36%.
На этот раз разработчики расширили спектр оскорблений и угроз. Так, нейросеть сможет определить проявления нетерпимости по национальному признаку, а также враждебные высказывания на почве религиозной принадлежности, возраста и пола.
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
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Соцсеть «ВКонтакте» объявила о масштабном эксперименте, нацеленном на борьбу с оскорблениями и травлей в комментариях. Так, сегодня в настройках сообществ...
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