Labyrinth run: трасса необычного забега в двух минутах – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Забег Labyrinth run состоится 8 ноября на национальном олимпийском стадионе "Динамо", поучаствовать в соревновании могут взрослые и дети. Регистрация на спортивное мероприятие уже открыта.

Бросить себе вызов могут как взрослые, так и дети. На дистанцию "Лабиринт" допускаются участники, достигшие 16 лет. Детская трасса - "мини-лабиринт" - доступна для малышей, начиная с 4-летнего возраста.

Никаких указателей в лабиринте не предусмотрено, главное условие - добраться до финиша. Мероприятие такого формата проводится впервые.