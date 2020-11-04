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Labyrinth run: трасса необычного забега в двух минутах – видео

04.11.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Забег Labyrinth run состоится 8 ноября на национальном олимпийском стадионе "Динамо", поучаствовать в соревновании могут взрослые и дети. Регистрация на спортивное мероприятие уже открыта.

Бросить себе вызов могут как взрослые, так и дети. На дистанцию "Лабиринт" допускаются участники, достигшие 16 лет. Детская трасса - "мини-лабиринт" - доступна для малышей, начиная с 4-летнего возраста.

Никаких указателей в лабиринте не предусмотрено, главное условие - добраться до финиша. Мероприятие такого формата проводится впервые.

 
 
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На стадионе Динамо пройдет нестандартное спортивное состязание. Организаторы предлагают участникам бегать не по дорожкам, а по лабиринту. Смотрите на видео,...
 
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