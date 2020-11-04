Два сотрудника Белгосфилармонии задержаны на рабочем месте

Артист камерного хора Денис Иванов и виолончелист Александр Сердюков задержаны 4 ноября в Белгосфилармонии, сообщает правозащитный сайт spring96.org .





Их отвезли в Советское РУВД Минска. В чем их обвиняют, пока не сообщается.

Ранее задерживали двух хоровых дирижеров — Галину Казимировскую и Татьяну Галузу, передает БелаПАН .

Казимировская, жена певца Дмитрия Войтюшкевича, была задержана 29 октября. 2 ноября она была дважды оштрафована на 30 базовых величин (в сумме 1.620 рублей) за участие в несанкционированных акциях протеста, после чего ее освободили. До суда Казимировская находилась в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина.

Галуза была задержана поздно вечером 3 ноября в агрогородке Лесной Боровлянского сельсовета.

Кроме того вечером 3 ноября в Минске после уличного концерта задержаны бас-гитарист соул-группы Dee Tree Филипп Петченко, гитарист фолк-группы Vuraj Иван Арцимович, музыкант фолк-группы Irdorath Андрей Алексеенко, а также литераторы Сергей Медведев и Александр Белик.