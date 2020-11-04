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В Большом театре оперы и балета подтвердили увольнение пяти сотрудников

04.11.2020 14:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Национальном академическом Большом театре оперы и балета БелаПАН подтвердили информацию об увольнении пяти сотрудников — заслуженного дирижера Андрея Галанова, солиста Ильи Сильчукова, артистов оркестра Регины Саркисовой, Аллы Джиган и Александры Потеминой, передает БелаПАН.

В Большом театре оперы и балета подтвердили увольнение пяти сотрудников

«Да, они уволены, но комментарии у нас дает руководство», — сообщили в пресс-службе Большого театра.

Получить комментарий относительно увольнений в администрации учреждения не удалось. В приемной театра сообщили, что директор Александр Петрович находится на больничном, а его заместитель Юрий Максименко ситуацию «комментировать не будет».

Ранее Белорусский фонд культурной солидарности сообщил, что из Большого театра за активную гражданскую позицию уволены Андрей Галанов, Илья Сильчуков, Регина Саркисова, Алла Джиган и Александра Потемина.

Отмечалось, что возможная причина увольнения артистов — их открытые высказывания против действующей власти и в поддержку народного ультиматума и общенациональной забастовки.

23 октября на YouTube-канале фонда было опубликовано видеообращение более двадцати деятелей культуры, которые призвали своих поклонников, зрителей и слушателей в Беларуси отказаться от посещения культурных учреждений, а коллег из госструктур просили не выходить на работу 26 октября. В записи обращения приняли участие Галанов и Сильчуков.

Также фонд сообщал, что дирижера и солиста пригласил к участию в одной из своих постановок Литовский национальный театр оперы и балета.

 
 
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В Национальном академическом Большом театре оперы и балета БелаПАН подтвердили информацию об увольнении пяти сотрудников — заслуженного дирижера Андрея...
 
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