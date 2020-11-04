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Президент Литвы призывает ЕС принять «строгие меры» в связи с запуском БелАЭС

04.11.2020 14:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом принять строгие меры в ответ на запуск Белорусской АЭС.

Президент Литвы призывает ЕС принять «строгие меры» в связи с запуском БелАЭС

Науседа призывает Евросоюз продолжать последовательно требовать от Беларуси выполнения всех рекомендаций ЕС по стресс-тестам и стандартов ядерной безопасности, передает БелаПАН.

«Существует очевидная необходимость в более действенных шагах ЕС, чтобы остановить небезопасную работу АЭС и защитить здоровье и благополучие граждан ЕС. Самая актуальная задача — ускорить выполнение рекомендаций ЕС по стресс-тестам на островецкой АЭС и задействовать все рычаги, чтобы вынудить Беларусь закрыть островецкую АЭС», — цитирует литовского президента его пресс-служба.

Литва заблокировала поставки электричества из Беларуси

По мнению Науседы, сейчас — подходящее время принять решения, «которые ограничат доступ на рынок ЕС для электроэнергии из небезопасных источников третьих стран, которые не соответствуют самым высоким стандартам безопасности».

«Я призываю ЕС не мириться с несоблюдением международных стандартов ядерной безопасности и охраны окружающей среды на островецкой АЭС и не допускать небезопасного производства этой опасной электроэнергии, как это делает Литва», — заявил Науседа.

По его мнению, Евросоюзу необходимо «обеспечить быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации с целью защиты граждан ЕС от возможной ядерной угрозы».

Литовский лидер полагает, что создание в Литве центра химических, биологических, радиологических и ядерных исследований поможет укрепить устойчивость ЕС к угрозам, которые исходят от островецкой АЭС.

Как сообщалось ранее, 3 ноября первый энергоблок БелАЭС начал вырабатывать электричество и поставлять его в энергосистему.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. В августе в активную зону реактора первого блока атомной станции загрузили 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. С этого начался физический пуск БелАЭС.

Ввести блок в эксплуатацию, при которой он заработает на 100% мощности, планируется в 2021 году. Второй энергоблок, как предполагается, будет выведен на полную мощность в 2022 году.

По прогнозу Минэнерго, после выхода на полную мощность оба блока станции ежегодно будут вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии.

 
 
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Президент Литвы Гитанас Науседа обратился к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом принять...
 
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