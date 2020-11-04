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Объявлена дата концерта Басты. AFISHA.TUT.BY запускает предзаказ билетов
Источник материала: Tut.by
В 2021 году один из главных российских рэперов Баста отправляется в большой гастрольный тур. В маршрут включен в том числе
Через год Василий Вакуленко, известный широкой публике как создатель сразу нескольких музыкальных проектов (Баста, Ноггано, N1NTEND0 и Gorilla Zippo), выступит с большим концертом в Минске.
Билеты на концерт Басты стоят от 75 рублей и появятся в продаже 10 ноября. Но уже сейчас вы можете сделать предзаказ, чтобы первым узнать о старте продажи билетов и успеть купить свой «квиток». Для этого нужно заполнить форму ниже.
Посмотреть, как прошел прошлогодний концерт Басты в «Минск-Арене», вы можете
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