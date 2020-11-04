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Объявлена дата концерта Басты. AFISHA.TUT.BY запускает предзаказ билетов

04.11.2020 15:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2021 году один из главных российских рэперов Баста отправляется в большой гастрольный тур. В маршрут включен в том числе концерт музыканта в столичной «Минск-Арене». Билеты поступят в продажу со дня на день, но уже сейчас вы можете оформить предзаказ, чтобы точно попасть на выступление рэпера.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Через год Василий Вакуленко, известный широкой публике как создатель сразу нескольких музыкальных проектов (Баста, Ноггано, N1NTEND0 и Gorilla Zippo), выступит с большим концертом в Минске. 9 октября 2021 года рэпер соберет «Минск-Арену»: в программе главные хиты музыканта в живом исполнении.

Билеты на концерт Басты стоят от 75 рублей и появятся в продаже 10 ноября. Но уже сейчас вы можете сделать предзаказ, чтобы первым узнать о старте продажи билетов и успеть купить свой «квиток». Для этого нужно заполнить форму ниже.

Посмотреть, как прошел прошлогодний концерт Басты в «Минск-Арене», вы можете здесь. А вспомнить, как рэпер спел с 6-летним минчанином на одной сцене, можно тут.

Концерт Басты в Минске

Когда: 9 октября, 19.00
Где: «Минск-Арена»
Сколько: фанзона — 95 рублей, танцпол — 75 рублей, сектора — от 75 до 155 рублей

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Теги: Минск
 
 
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В 2021 году один из главных российских рэперов Баста отправляется в большой гастрольный тур. В маршрут включен в том числе концерт музыканта в столичной...
 
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