Объявлена дата концерта Басты. AFISHA.TUT.BY запускает предзаказ билетов

Источник материала: Tut.by

В 2021 году один из главных российских рэперов Баста отправляется в большой гастрольный тур. В маршрут включен в том числе концерт музыканта в столичной «Минск-Арене» . Билеты поступят в продажу со дня на день, но уже сейчас вы можете оформить предзаказ, чтобы точно попасть на выступление рэпера.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Через год Василий Вакуленко, известный широкой публике как создатель сразу нескольких музыкальных проектов (Баста, Ноггано, N1NTEND0 и Gorilla Zippo), выступит с большим концертом в Минске. 9 октября 2021 года рэпер соберет «Минск-Арену» : в программе главные хиты музыканта в живом исполнении.

Билеты на концерт Басты стоят от 75 рублей и появятся в продаже 10 ноября. Но уже сейчас вы можете сделать предзаказ, чтобы первым узнать о старте продажи билетов и успеть купить свой «квиток». Для этого нужно заполнить форму ниже.

Посмотреть, как прошел прошлогодний концерт Басты в «Минск-Арене», вы можете здесь . А вспомнить, как рэпер спел с 6-летним минчанином на одной сцене, можно тут .

Концерт Басты в Минске Когда: 9 октября, 19.00

Где: «Минск-Арена»

Сколько: фанзона — 95 рублей, танцпол — 75 рублей, сектора — от 75 до 155 рублей