В Гомеле задержали мужчину, который «разводил» желающих купить дешевое авто

Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции задержали мужчину, который в интернете «разводил» желающих купить дешевое авто. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





По данным МВД, 34-летний мужчина с весны стал размещать на торговых интернет-площадках предложения о продаже автомобилей по цене, вдвое меньше рыночной. Когда покупатели связывались с ним, он утверждал, что находится в одном городе, а товар в другом — показать автомобиль предлагалось через несколько дней. Чтобы не упустить дешевую иномарку, люди соглашались на предоплату в 100−150 рублей и обещание «заморозить» объявление.

— Потенциальные клиенты переводили деньги на указанный мужчиной абонентский номер. Сомневающихся людей он заверял, что сумму как переведенную ошибочно можно вернуть по заявлению сотовому оператору. Поступившие деньги продавец сразу переводил на свою карту. По одному объявлению предоплату вносили несколько человек, после чего информация с сайта удалялась, а сим-карта выбрасывалась, — проинформировали в милиции.

Оперативники нашли у задержанного фотографии машин, которые ранее фигурировали в других объявлениях, сим-карты разных операторов, оформленные на подставных лиц, и около десяти банковских карт.

Мужчина признан следователями подозреваемым по уголовным делам, возбужденным ранее по фактам мошенничества. Уже известно о 25 пострадавших.