В Минске продолжают временно закрывать заведения. Но некоторые из них снова открыты

Потрясения в сфере столичного общепита продолжаются. В Минске по-прежнему закрывают заведения, которые не работали 26 октября, но некоторые из них после недолгого простоя снова открыты. AFISHA.TUT.BY собрала актуальную информацию, где вы сможете поужинать сегодня вечером, а где — точно нет.



Что случилось?

26 октября, в день забастовок , по разным причинам на работу не вышли более 30 столичных заведений. С 28 октября во многих из них прошли проверки, некоторые кафе и бары по решению санстанций и Минздрава были закрыты на срок вплоть до трех месяцев. Сейчас часть из них по-прежнему закрыта, а часть вернулась к работе.

Заведения, которые сейчас закрыты

Кофейня O’Petit на Победителей, 3, которая не работает еще с 30 октября, планирует снова открыться в ближайшее время. Совладелец заведения Владимир рассказал TUT.BY, что кофейню закрыли на три месяца после проверок санстанции, но выявленные нарушения (несоблюдение масочного режима, отсутствие разметки и другие несерьезные, по словам Владимира, моменты) команда уже исправила. Информация о том, когда именно откроется заведение, должна появиться сегодня вечером.

Post Bar на Раковской, 20, тоже должен был закрыться на три месяца, чтобы исправить найденные нарушения. Но, по словам директора бара Александра, проблемы были устранены и санстанция открыла заведение.

— Тем не менее мы не работаем по техническим причинам, связанным с плановыми ремонтными работами, — делится бизнесмен.

Необистро «Умами» на Революционной, 28, временно не работает по предписанию Минздрава. По информации из соцсетей, сейчас в заведении активно занимаются устранением замечаний.

Несколько дней назад кафе «Локма» на Хмельницкого, 10, поделилось в соцсетях, что после проверок санэпидемслужбы проекту пришлось приостановить работу. Более того, сегодня заведению дали штраф 190 базовых величин по решению МЧС. 26 октября кафе было единственным, кто закрылся на улице Хмельницкого, уточняют в заведении. Сейчас оно тоже закрыто.

Команда бара el Pushka, которая тоже получила предписание от санстанции, список недочетов уже исправила (почти все они были связаны с ковидным режимом). Пока заведение закрыто, но в баре рассчитывают, что заработать смогут в эту пятницу. Кстати, фирменный мерч el Pushka, который можно было купить, чтобы поддержать бар, уже распродан.



Сегодня не работает и бар Craftman. От комментариев, почему заведение закрылось, в баре воздержались. У себя в Instagram команда сообщила , что вчера, в последний рабочий день перед временным закрытием, на улице у заведения весь вечер стояла очередь. По словам работников бара, все пенные напитки в Craftman раскупили еще в 23.29.

Все еще не работает кафе Moulin на Чечота, 7. В Instagram сказано , что работа с 31 октября приостановлена по техническим причинам. Комментировать ситуацию журналистам в заведении будут готовы только тогда, когда кафе снова заработает.

Ресторан тайской кухни Мai Thai на Кирова, 11, пока тоже не готов давать комментарии о своем закрытии.

Бар «Синяя коза» (Революционная, 7) написал такой пост в соцсетях о закрытии: «В связи с ухудшением эпидемической ситуации в нашем коллективе бар временно не работает».

По-прежнему закрыты пять пиццерий сетевого бренда «Пицца Лисицца» и несколько точек Domino’s Pizza. Также все еще не работает бар Svobody, 4 (Свободы, 4), но в заведении надеются, что смогут открыться в конце этой недели или в начале следующей.

Заведения, которые снова открылись



Гостей после недолгого закрытия снова ждут Brioche Bistro, кафе «Березка», ресторан ENZO, кафе Simple и Let It Be, пиццерия Underdog, кофейня «Лаўка», блинная «Дэпо», Terra Pizza на Независимости, 83, веганское бистро Monkey Food (два кафе и доставка), бар «Дринкерия» и гастробар «За победой». Бар «Алкоголи» открывается сегодня с 16.00.

Снова заработал и бар «Пересмешник». Правда, его владелица Ольга Мазур задержана по статье 23.34 КоАП.

Некоторые заведения, которые временно закрыты, пока не выходят на связь ни по телефону, ни в социальных сетях. Как только мы получим от них комментарий, материал будет дополнен.