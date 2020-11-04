Авария на видео: у светофора перегорела лампочка, и водитель Lexus решил, что он на главной (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Переносимся в Уручье, перекресток улиц Шафарнянской и Городецкой. Если кто не знает, Шафарнянская пошире, Городецкая поуже, на перекрестке работает светофор, ну а на крайний случай установлены знаки приоритета. Вот для водителя Lexus этот крайний случай и наступил.

Сначала смотрим видео, его на нашем форуме опубликовал пользователь с ником Severus13.

Водитель Lexus двигался по улице Шафарнянской со стороны улицы Гинтовта в направлении проспекта Независимости. На перекресток с улицей Городецкой он, судя по всему, без тени сомнения выехал на красный. Кто-то разразится праведным гневом, например, водитель Peugeot.

Так неужели водитель Lexus осознанно пошел на грубое нарушение? Давайте разбираться с помощью очевидца.

— На одном из светофоров не горел красный сигнал, а другие, по словам водителя Lexus, он не видел. И поэтому проезжал перекресток как нерегулируемый — по главной дороге, — пояснил Severus13.

Очевидец рассказал корреспонденту Onliner, что один из светофоров в момент, когда Lexus выезжал на перекресток, мог быть закрыт автобусом. На другом красный сигнал, как мы уже знаем, не горел.

— Водитель молодой, он сам недоумевал, как мог не увидеть светофоры. Третий, верхний, может, из купе ему не было видно — но это можно только догадываться, — добавил наш читатель. — В принципе, по его действиям перед аварией — похоже, говорит правду, но все равно виноват.

В результате неприятная авария на ровном месте. Две машины с повреждениями, к счастью, никто не пострадал.

Дополнено

Как сообщила корреспонденту Onliner начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Александра Попова, водитель автомобиля Lexus был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.14 КоАП за невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований сигналов светофор. Санкция предусматривает ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин.

— Светофорный объект работал, однако перегорела красная лампа в одном из светофоров. Мы направили заявку — специалисты устранили неполадку, — отметила Александра Попова.

Она пояснила, что водитель руководствовался пунктом 102 ПДД, который гласит, что при желтом мигающем сигнале светофора, неработающих светофорах и отсутствии регулировщика перекресток является нерегулируемым и водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и дорожными знаками приоритета.

— Однако в этом же пункте содержится информация о том, что светофоры считаются неработающими, если отсутствуют сигналы одновременно во всех светофорах данного направления либо сигналы противоречат друг другу. В данном случае, как я уже и обозначала, светофорный объект работал. Светофорный объект — это комплекс оборудования, обеспечивающего регулирование движения на участке дорожной сети или обозначение опасного участка. Таким образом он включает в себя группу светофоров, установленных на участке улично-дорожной сети, — добавила Александра Попова.

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