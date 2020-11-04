На парковке в Шабанах горел автомобиль (видео)

Источник материала: Onliner

Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о пожаре на парковке по улице Селицкого в Минске. Там загорелся автомобиль, потушить его смогли прибывшие сотрудники МЧС.

По предварительной информации, горел Volkswagen. На место прибыли пожарные, которые справились с загоранием.











Информацию о пожаре корреспонденту Onliner подтвердила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко. Загорание было ликвидировано в 12:29, никто не пострадал, причина пожара выясняется.

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