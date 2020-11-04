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На парковке в Шабанах горел автомобиль (видео)
Источник материала: Onliner
Наш читатель сообщил в
По предварительной информации, горел Volkswagen. На место прибыли пожарные, которые справились с загоранием.
Информацию о пожаре корреспонденту Onliner подтвердила официальный представитель Минского городского управления
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Наш читатель сообщил в чат-бот Onliner о пожаре на парковке по улице Селицкого в Минске. Там загорелся автомобиль, потушить его смогли прибывшие сотрудники МЧС.Читать...
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