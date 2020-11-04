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В сеть попали характеристики супермощного Snapdragon 875

04.11.2020 15:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Характеристики еще не анонсированного флагмана Qualcomm Snapdragon 875 уже оказались в интернете. Китайский блогер Digital Chat Station назвал основные параметры будущего чипа.

Snapdragon 875 будет выполнен по техпроцессу 5 нм и получит восемь ядер. Одно из них окажется с частотой 2,84 ГГц (вероятно, Cortex-X1), три других — Cortex-A78 с частотой 2,42 ГГц и еще четыре энергоэффективных Cortex A-55 (1,8 ГГц). Обработкой графики займется Adreno 660.

Конечно, Snapdragon 875 получит поддержку 5G благодаря модему Snapdragon X60.

Официальная премьера Snapdragon 875 ожидается 1 декабря на мероприятии 2020 Qualcomm Snapdragon Technology Summit.

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Характеристики еще не анонсированного флагмана Qualcomm Snapdragon 875 уже оказались в интернете. Китайский блогер Digital Chat Station назвал основные параметры будущего...
 
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