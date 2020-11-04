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Читательница: «Увидела 67,5 рубля за специзолятор в ЕРИП и нечаянно оплатила, что делать?»
Источник материала: Onliner
На прошлой неделе наших читателей
О том, что якобы все белорусы должны за содержание в специзоляторе (даже если они там никогда не были), минчанка Алеся узнала от подруги.
— Конечно, я и предположила, что фигня, сказала ей про это, — рассказала Onliner минчанка. — Зашла, ввела номер паспорта — там и я имелась. И вот думаю, дай-ка я дальше нажму «оплатить» — там же выскочит ввести какие-то дополнительные данные. Ничего подобного, ни дополнительного пароля, ничего. Тупо оплатилось 67,5. Для меня сумма значимая, я в декрете. Как вернуть деньги?
В ЕРИП Onliner рассказали, что сама система операции не отменяет. Для этого нужно обратиться в банк и уточнить, есть ли возможность отменить платеж. В случае со специзолятором отменить платеж со стороны банка нет возможности, так как это платежи в бюджет. Поэтому нужно обращаться «к производителю услуг», то есть к получателю платежа, на счет которого и отправились деньги.
— Для того, чтобы вернуть ошибочно уплаченные деньги, нужно написать заявление в Первомайское РУВД с указанием, что произошла оплата по ошибке. И деньги будут возвращены, — рассказала Onliner официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. Сколько ошибочных платежей получил специзолятор Первомайского района, неизвестно.
Только честно. А вы оплатили странный счет от МВД?
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Напомним, после шумихи со счетами МВД
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На прошлой неделе наших читателей взбудоражила новость о том, что у каждого белоруса выставлен счет и есть задолженность за содержание в специзоляторе...
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