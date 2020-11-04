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Читательница: «Увидела 67,5 рубля за специзолятор в ЕРИП и нечаянно оплатила, что делать?»

04.11.2020 15:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На прошлой неделе наших читателей взбудоражила новость о том, что у каждого белоруса выставлен счет и есть задолженность за содержание в специзоляторе Первомайского района. Позже выяснилось, что сумма в 67,5 выставляется автоматически, а МВД и ЕРИП уже давали комментарии по этому поводу. Но выяснилось, что были и те, кто оплатил счет. Теперь резонный вопрос — как вернуть деньги?

О том, что якобы все белорусы должны за содержание в специзоляторе (даже если они там никогда не были), минчанка Алеся узнала от подруги.

— Конечно, я и предположила, что фигня, сказала ей про это, — рассказала Onliner минчанка. — Зашла, ввела номер паспорта — там и я имелась. И вот думаю, дай-ка я дальше нажму «оплатить» — там же выскочит ввести какие-то дополнительные данные. Ничего подобного, ни дополнительного пароля, ничего. Тупо оплатилось 67,5. Для меня сумма значимая, я в декрете. Как вернуть деньги?

В ЕРИП Onliner рассказали, что сама система операции не отменяет. Для этого нужно обратиться в банк и уточнить, есть ли возможность отменить платеж. В случае со специзолятором отменить платеж со стороны банка нет возможности, так как это платежи в бюджет. Поэтому нужно обращаться «к производителю услуг», то есть к получателю платежа, на счет которого и отправились деньги.

— Для того, чтобы вернуть ошибочно уплаченные деньги, нужно написать заявление в Первомайское РУВД с указанием, что произошла оплата по ошибке. И деньги будут возвращены, — рассказала Onliner официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. Сколько ошибочных платежей получил специзолятор Первомайского района, неизвестно.

Только честно. А вы оплатили странный счет от МВД?

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 Напомним, после шумихи со счетами МВД приняло решение «о самостоятельном вводе пользователем суммы платежа в системе ЕРИП», то есть теперь сумма не будет выставляться автоматически.

 
Теги: Новости
 
 
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На прошлой неделе наших читателей взбудоражила новость о том, что у каждого белоруса выставлен счет и есть задолженность за содержание в специзоляторе...
 
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