Хроника дня: Караева представили в Гродно, еще одного врача отправили на сутки

Источник материала: Onliner

Новый день поствыборной хроники. Бывший министр МВД приехал в Гродно. Говорит, готов «помочь в координации усилий, в том числе в правоохранительном блоке, для преодоления негативных последствий происходящего в обществе». В Волковыске задержали мужчину и завели на него уголовку за плакаты с Лидией Ермошиной. Очередной врач поехал на сутки, футболиста «Городеи» эта участь постигла повторно, работников филармонии повезли в РУВД.

Новый приговор врачу

Евгений Майский получил 9 суток. Он работает врачом магнитно-резонансной томографии в РНПЦ травматологии и ортопедии, сообщают «Белые халаты». Сегодня состоится суд над Русланом Якубовским. Мужчина работает травматологом-ортопедом в РНПЦ травматологии.

На мужчину завели уголовку за плакат с Ермошиной

УВД Гродненского облисполкома: «В Волковыске задержали мужчину, изготавливавшего и размещавшего циничные плакаты».

— Выяснилось, что накануне 30-летний мужчина разместил плакат с изображением председателя Центризбиркома на ограждении футбольной площадки по улице Калиновского, — рассказали в милиции. — Оба плаката носят циничный характер. С помощью монтажа мужчина совместил изображения лиц и чужих фигур. По статье «Хулиганство» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Аукционы солидарности

Первые лоты — гитара Игоря Воорошкевича из «Крамы» и автопортрет лидера «Дай Дарогу» Юрия Стыльского. Об этом написал один из организаторов аукциона Сергей Будкин в своем Facebook. Выручка пойдет в пользу задержанных и уволенных музыкантов.

Караева представили в новой должности

Инспектор по Гродненской области Юрий Караев сегодня был представлен в Гродненском облисполкоме.

— В первую очередь необходимо ближе узнать людей, кадры. Еще одна задача — помочь в координации усилий, в том числе и в правоохранительном блоке, для преодоления негативных последствий происходящего в обществе. Необходимо сосредоточиться на разъяснении людям тех последствий, которые могли бы наступить в результате беспорядков, — рассказал журналистам о первостепенных задачах Юрий Караев, передает БЕЛТА.





Он подчеркнул, что в основе всего безопасность людей, их спокойная жизнь. При этом важно объяснить про неотвратимость наказания тем, кто переходит определенную черту.

Работников филармонии отвезли в РУВД

Сегодня в 11:40 силовики забрали со своих рабочих мест в филармонии артиста камерного хора Дениса Иванова и виолончелиста Александра Сердюкова. По информации канала BY_culture, их отвезли в Советское РУВД Минска. Артисты участвовали в акциях Вольного хора.

Завершено расследование уголовного дела о хулиганстве

Следственный комитет: «Днем 27 сентября 51-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения около одного из домов на улице Данилы Сердича избил пенсионера и скрылся с места происшествия. По словам потерпевшего, при нанесении ударов мужчина неоднократно высказывал свое мнение о происходящем в стране. Прохожие сняли это на мобильный телефон, пресекли противоправные действия мужчины и вызвали скорую».

Подозреваемого установили и задержали сотрудники милиции. На допросе он пояснил, что виной всему считает выпитое спиртное. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст. 339 (хулиганство) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу

Футболист повторно отправился на сутки

Нападающему «Городеи» Ростиславу Шавелю присудили 13 суток ареста за участие в мирном марше протеста 1 ноября. Ему было предъявлено обвинение по статье 23.34 КоАП. Виновным он себя не признал. Форвард уже ранее привлекался к административной ответственности по этой же статье, отсидев 8 суток, сообщает Tribuna.com.





МАРТ приостановил работу еще 4 торговых объектов в Минске

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу еще 4 торговых объектов в Минске на 90 дней.

— Основанием стали нарушения законодательства о торговле. Среди них несоответствие утвержденного ассортиментного перечня требованиям законодательства либо его отсутствие, предложение товаров с истекшим сроком годности, отсутствие необходимой и достоверной информации о товарах, — говорится в заявлении. — После устранения нарушений можно обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы торгового объекта.

Голосование за отмену ЧМ по хоккею в РБ

Платформа «Голос» проводит новый опрос: нужно ли отменить проведение в Беларуси чемпионата мира по хоккею — 2021. По состоянию на 23.00 3 ноября проголосовал 19 601 пользователь. 96,7 процента голосуют за отмену турнира, 1,72 — против отмены, 1,57 — затрудняются ответить.