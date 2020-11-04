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Многодетный отец зарабатывал на желающих купить дешевое авто. Обманутых покупателей — десятки (видео)

04.11.2020 15:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В МВД сообщили о задержании сыщиками из Гомеля 34-летнего, неоднократно судимого жителя Минского района. Мужчина подозревается в обмане покупателей машин, которых сейчас по всей стране насчитываются десятки.

— С весны на торговых интернет-площадках задержанный стал размещать «сладкие» предложения о продаже автомобилей: продавец просил за товар вдвое меньше рыночной цены, — рассказали в Министерстве внутренних дел. — Когда покупатели связывались с мужчиной, он утверждал, что находится в одном городе, а товар в другом — показать автомобиль предлагалось через несколько дней. Чтобы не упустить дешевую иномарку, люди соглашались на предлагаемую продавцом предоплату в 100—150 рублей и обещание «заморозить» объявление.

Потенциальные клиенты переводили деньги на указанный мужчиной абонентский номер. Сомневающихся он заверял, что сумму, как переведенную ошибочно, можно вернуть по заявлению сотовому оператору. Поступившие деньги продавец сразу переводил на свою карту.

— По одному объявлению предоплату вносили несколько человек, после чего информация с сайта удалялась, а сим-карта выбрасывалась, — добавили в МВД. — Оперативники нашли у задержанного фотографии машин, которые ранее фигурировали в других объявлениях, сим-карты разных операторов, оформленные на подставных лиц, и около десяти банковских карт.

Мужчина признан следователями подозреваемым по уголовным делам, возбужденным ранее по фактам мошенничества. Уже известно о 25 потерпевших.

В МВД добавили, что, будучи отцом четверых детей, фигурант тратил все деньги на себя.

 
Теги: Гомель
 
 
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В МВД сообщили о задержании сыщиками из Гомеля 34-летнего, неоднократно судимого жителя Минского района. Мужчина подозревается в обмане покупателей машин, которых...
 
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