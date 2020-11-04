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Житель Березы погиб, ремонтируя подвеску своего авто: машина сорвалась с домкрата
Источник материала: Onliner
Следователи устанавливают обстоятельства гибели жителя Березы. По данным следствия, 2 ноября мужчина на придомовой территории ремонтировал подвеску автомобиля, подняв его с помощью домкрата. Во время ремонта автомобиль упал с домкрата.
От полученных травм мужчина скончался. По данному факту следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Следователи устанавливают обстоятельства гибели жителя Березы. По данным следствия, 2 ноября мужчина на придомовой территории ремонтировал подвеску автомобиля,...
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