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Житель Березы погиб, ремонтируя подвеску своего авто: машина сорвалась с домкрата

04.11.2020 15:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следователи устанавливают обстоятельства гибели жителя Березы. По данным следствия, 2 ноября мужчина на придомовой территории ремонтировал подвеску автомобиля, подняв его с помощью домкрата. Во время ремонта автомобиль упал с домкрата.

От полученных травм мужчина скончался. По данному факту следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Житель Березы погиб, ремонтируя подвеску своего авто: машина сорвалась с домкрата
 
 
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Следователи устанавливают обстоятельства гибели жителя Березы. По данным следствия, 2 ноября мужчина на придомовой территории ремонтировал подвеску автомобиля,...
 
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