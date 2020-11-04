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Минфин c 9 ноября снижает цены на скупку драгметаллов

04.11.2020 15:21 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: pixabay.com

Цена 1 грамма золота составит:

  • 375-й пробы – 52,44 рубля (было 55,15 рубля)
  • 500-й пробы – 69,92 рубля (было 73,54 рубля)
  • 583 и 585-й пробы – 81,80 рубля (было 86,04 рубля)
  • 750-й пробы – 104,87 рубля (было 110,30 рубля)
  • 900-й пробы – 125,85 рубля (было 132,36 рубля)
  • 916-й пробы – 128,08 рубля (было 134,72 рубля)
  • 950-й пробы – 132,84 рубля (было 139,72 рубля)
  • 958-й пробы – 133,96 рубля (было 140,89 рубля).

С 9 ноября 1 грамм платины пробы 950 будет стоить 61,37 рубля (ранее 66,35 рубля).

Снижается и скупочная цена на серебро. 1 грамм серебра будет стоить:

  • проба 750 – 1,36 рубля (ранее 1,55 рубля)
  • 800 – 1,45 рубля (ранее 1,65 рубля)
  • 875 – 1,58 рубля (ранее 1,80 рубля)
  • 916 – 1,66 рубля (ранее 1,89 рубля)
  • 925 – 1,67 рубля (ранее 1,91 рубля)
  • 960 – 1,74 рубля (ранее 1,98 рубля).

Что это значит?

По сравнению с действующими ценами физлицам будет менее выгоднее продавать драгметаллы в изделиях и ломе. Изменения цен не касается купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физлиц.

До этого скупочные цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе менялись в сторону повышения. В предыдущий раз цены были повышены 22 сентября 2020 года.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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Министерство финансов Беларуси с 9 ноября 2020 года снижает цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Это предусмотрено...
 
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