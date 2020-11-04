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Минфин c 9 ноября снижает цены на скупку драгметаллов
Источник материала: Myfin
Цена 1 грамма золота составит:
С 9 ноября 1 грамм платины пробы 950 будет стоить 61,37 рубля (ранее 66,35 рубля).
Снижается и скупочная цена на серебро. 1 грамм серебра будет стоить:
Что это значит?
По сравнению с
До этого скупочные цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе менялись в сторону повышения. В предыдущий раз цены были
Источник: Myfin.by
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Министерство финансов Беларуси с 9 ноября 2020 года снижает цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц. Это предусмотрено...
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