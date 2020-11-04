Минфин c 9 ноября снижает цены на скупку драгметаллов

Источник материала: Myfin

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Цена 1 грамма золота составит:



375-й пробы – 52,44 рубля (было 55,15 рубля)

(было 55,15 рубля) 500-й пробы – 69,92 рубля (было 73,54 рубля)

(было 73,54 рубля) 583 и 585-й пробы – 81,80 рубля (было 86,04 рубля)

(было 86,04 рубля) 750-й пробы – 104,87 рубля (было 110,30 рубля)

(было 110,30 рубля) 900-й пробы – 125,85 рубля (было 132,36 рубля)

(было 132,36 рубля) 916-й пробы – 128,08 рубля (было 134,72 рубля)

(было 134,72 рубля) 950-й пробы – 132,84 рубля (было 139,72 рубля)

(было 139,72 рубля) 958-й пробы – 133,96 рубля (было 140,89 рубля).

С 9 ноября 1 грамм платины пробы 950 будет стоить 61,37 рубля (ранее 66,35 рубля).

Снижается и скупочная цена на серебро. 1 грамм серебра будет стоить:

проба 750 – 1,36 рубля (ранее 1,55 рубля)

(ранее 1,55 рубля) 800 – 1,45 рубля (ранее 1,65 рубля)

(ранее 1,65 рубля) 875 – 1,58 рубля (ранее 1,80 рубля)

(ранее 1,80 рубля) 916 – 1,66 рубля (ранее 1,89 рубля)

(ранее 1,89 рубля) 925 – 1,67 рубля (ранее 1,91 рубля)

(ранее 1,91 рубля) 960 – 1,74 рубля (ранее 1,98 рубля).

Что это значит?

По сравнению с действующими ценами физлицам будет менее выгоднее продавать драгметаллы в изделиях и ломе. Изменения цен не касается купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физлиц.