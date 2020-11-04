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"С одними супостатами справились": Фурсов о Дне народного единства в России

04.11.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"С одними супостатами справились": Фурсов о Дне народного единства в России

О народном единстве мы говорим, зная исторический результат, но на самом деле в 1612 году, когда поляков изгнали из Кремля, с единством все было сложно, отмечает историк. 

© Sputnik
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"4 ноября, да и раньше, одна группа русских людей противостояла другой группе русских людей, с одной стороны было земское ополчение Минина и Пожарского, а с другой ― казаки под руководством Трубецкого, эти группы стояли друг против друга и дружбы между ними не было", ― рассказывает Фурсов.

Более того, добавляет ученый, в конце августа 1612 года случился очень опасный момент, когда на помощь полякам, засевшим в Кремле, шло польское войско, против которого вышло ополчение Минина и Пожарского.

"Они сошлись в сражении, поляки здорово потеснили ополчение, и чаша весов склонялась в польскую сторону. Ополченцы послали гонца казакам, чтоб те помогли, но те отказали, и тогда Минин сделал гениальный ход ― он послал ее одного гонца со словами: "Поможете, и весь обоз польский будет ваш", и вот тут казаки ударили по полякам, поляки потерпели поражение, и можно было начинать осаду Кремля", ― рассказывает Фурсов.

Действительно, 4 ноября была одержана победа, говорит историк, но на тот момент до единства было еще далеко ― оно наступит позже. И неслучайно в романе "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году" Михаил Загоскин писал: "С одними супостатами справились, справимся и с другими". Почему так было, слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Могилев
 
 
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