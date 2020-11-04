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Основатель Alibaba потерял 2,6 миллиарда долларов после остановки крупнейшего IPO

04.11.2020 15:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Джек Ма потерял за день 2,6 млрд долларов из-за падения стоимости акций Alibaba, которое произошло после остановки IPO «дочки» ретейлера.

Как пишет РБК, состояние основателя Alibaba Джека Ма за день уменьшилось на 2,6 млрд долларов, следует из рейтинга миллиардеров Forbes, отслеживающего изменения в реальном времени.

В рейтинге Ма занимает 16-е место. Его состояние оценивается в 63,4 млрд долларов. Несмотря на потери, он по-прежнему удерживает звание богатейшего человека в Китае, по версии Forbes. (В рейтинге Bloomberg Ма на 18-м месте, на две строчки выше него, расположился глава телекоммуникационной корпорации Tencent Ма Хуатэн).

Состояние Ма упало на фоне приостановки IPO дочерней компании Alibaba - Ant Group. Она владеет платежным сервисом Alipay, который занимает половину рынка в Китае. В мире сервисом пользуются более 1 млрд человек. Также финтех предоставляет услуги онлайн-банкинга, страхования, выдает кредиты и управляет активами.

Ant Group планировала провести двойной листинг своих акций - на Шанхайской бирже и в Гонконге. Размещения должны были пройти 5 ноября. Компания планировала привлечь 34,4 млрд долларов, что сделало бы IPO крупнейшим в истории.

3 ноября Ant Group заявила, что получила от регуляторов КНР сообщение о приостановке IPO. Компанию уведомили, что она может не соответствовать требованиям листинга или раскрытия информации. В сообщении Ant Group также говорилось, что IPO было приостановлено из-за «существенных вопросов», которые появились после беседы представителей регуляторов с Ма и топ-менеджерами компании, передает Financial Times.

На фоне объявления о приостановке IPO акции Alibaba, владеющей третью Ant Group, упали на следующий день на 7,5%.

 
 
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Джек Ма потерял за день 2,6 млрд долларов из-за падения стоимости акций Alibaba, которое произошло после остановки IPO «дочки» ретейлера.
 
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