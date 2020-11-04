Основатель Alibaba потерял 2,6 миллиарда долларов после остановки крупнейшего IPO

Источник материала: Ежедневник

Джек Ма потерял за день 2,6 млрд долларов из-за падения стоимости акций Alibaba, которое произошло после остановки IPO «дочки» ретейлера.

Как пишет РБК , состояние основателя Alibaba Джека Ма за день уменьшилось на 2,6 млрд долларов, следует из рейтинга миллиардеров Forbes, отслеживающего изменения в реальном времени.

В рейтинге Ма занимает 16-е место. Его состояние оценивается в 63,4 млрд долларов. Несмотря на потери, он по-прежнему удерживает звание богатейшего человека в Китае, по версии Forbes. (В рейтинге Bloomberg Ма на 18-м месте, на две строчки выше него, расположился глава телекоммуникационной корпорации Tencent Ма Хуатэн).

Состояние Ма упало на фоне приостановки IPO дочерней компании Alibaba - Ant Group. Она владеет платежным сервисом Alipay, который занимает половину рынка в Китае. В мире сервисом пользуются более 1 млрд человек. Также финтех предоставляет услуги онлайн-банкинга, страхования, выдает кредиты и управляет активами.

Ant Group планировала провести двойной листинг своих акций - на Шанхайской бирже и в Гонконге. Размещения должны были пройти 5 ноября. Компания планировала привлечь 34,4 млрд долларов, что сделало бы IPO крупнейшим в истории.

3 ноября Ant Group заявила, что получила от регуляторов КНР сообщение о приостановке IPO. Компанию уведомили, что она может не соответствовать требованиям листинга или раскрытия информации. В сообщении Ant Group также говорилось, что IPO было приостановлено из-за «существенных вопросов», которые появились после беседы представителей регуляторов с Ма и топ-менеджерами компании, передает Financial Times.

На фоне объявления о приостановке IPO акции Alibaba, владеющей третью Ant Group, упали на следующий день на 7,5%.