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Учреждена народная премия имени Нины Багинской

04.11.2020 15:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Учреждена Народная премия за личное мужество имени Нины Багинской. С инициативой об учреждении премии выступила группа граждан, разработано положение о премии и создан попечительский совет.

Учреждена народная премия имени Нины Багинской

Премия будет присуждаться ежемесячно. Лауреатов будут выбирать из числа кандидатов, предложенных гражданами. Средства на премию собираются через краудфандинг.

«Имя Нины Багинской, как и сотни тысяч других героических имен из Беларуси, которые до недавнего времени были известны узкому кругу людей, сейчас восхищают весь мир своим мужеством, стойкостью и отвагой в борьбе за демократические ценности. Безусловно,  что все имена этих людей заслуживают признания и благодарности», — отмечают инициаторы премии.

По их мнению, «Нина Багинская стала не просто символом протестов, она стала символом мужества и победы над вечным страхом, в котором наш народ жил многие десятилетия. Когда люди сбрасывают с себя оковы страха они раскрываются в новом качестве не только среди своих близких , но и для всего общества, их поступками начинают восхищаться, им подражают».

«Сегодня любой человек, имеющий мужество показать публично свои убеждения — Герой, который борется с несправедливостью и беззаконием, и заслуживает того, чтобы о нем говорили», — отмечают инициаторы премии.

 
 
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Учреждена Народная премия за личное мужество имени Нины Багинской.
 
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