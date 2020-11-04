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Опубликованный Координацинным советом проект поправок в Конституцию может быть фейком

04.11.2020 15:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Эксперты неоднозначно отнеслись к сообщению пресс-службы Координационного совета о якобы полученном проекте поправок в Конституции РБ.

«КС через свои источники получил проект поправок в Конституцию, который власти тайно пытаются предложить беларускому обществу. Очевидно это не окончательный текст, но мы считаем необходимым опубличить этот документ…», - говорится в сообщении с указанием ссылки на файл с поправками (https://t.me/rada_vision/419).

КС естественно не указал источник информации, но предоставленный в открытый доступ файл вызвал определенное недоверие. Первым на данную публикацию отреагировал Антон Мотолько.

«Вброс про «изменения» в конституции был еще 28 октября. Но уж слишком похоже на какую-то «левую» редакцию, чтобы проверить реакцию общества. ИМХО. Под вбросом я имею ввиду то, что зачем-то рассылается очевидная чушь для отвлечения внимания от действительно важных изменений в конституции сейчас, которые они хотят провернуть», - написал Мотолько в телеграм-канале (https://t.me/motolkohelp/16507).

Редакция afn.by обратилась с просьбой прокомментировать данный документ участника президентской кампании Анну Канопацкую. Канопацкая, как выясняется, наряду с другими представителями белорусской оппозиции приняла участие в работе диалоговых площадок по обсуждению поправок в Конституцию.

«…на площадку было приглашено много специалистов ― юристов, занимающихся законотворчеством, депутаты были, представители гражданского общества, активно очень работала экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая", - сообщил Sputnik.by депутат нижней палаты Тенгиз Думбадзе.

На вопрос, не видела ли она подобный документ во время обсуждения поправок, Канопацкая ответила однозначно: «Нет. Наоборот не раз подчёркивалось, что готового документа нет».

«Это не работа профессионалов. Ощущение, что написал дилетант на коленке, не знакомый с правилами нормотворчества», - добавила она.

 
 
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Эксперты неоднозначно отнеслись к сообщению пресс-службы Координационного совета о якобы полученном проекте поправок в Конституции РБ.
 
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