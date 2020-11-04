ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Долги по потребительским кредитам снижаются, на недвижимость - растут. Сколько белорусы должны банкам

04.11.2020 15:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Кредитование физлиц в стране постепенно замедляется. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка о динамике задолженности по кредитам. На 1 октября белорусы были должны банкам 15 миллиардов 604,8 миллиона рублей. За сентябрь эта сумма увеличилась на 73,3 миллиона рублей. В нее входят потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Для сравнения: в августе объем задолженности физлиц по кредитам увеличился на 271 миллион рублей, в июле — на 173,2 миллиона, в июне — на 151,9 миллиона. Рекордный в этом году прирост задолженности по кредитам пришелся на март — 433,6 миллиона рублей. С начала года долги физлиц по кредитам выросли на 1 миллиард 451,9 миллиона рублей.

Долги по потребительским кредитам на 1 октября составили 5 миллиардов 789,4 миллиона рублей. За сентябрь эта сумма уменьшилась на 94,8 миллиона рублей, по сравнению с началом года — увеличилась на 308,5 миллиона рублей.

Задолженность по кредитам на недвижимость составила 9 миллиардов 723 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 169,1 миллиона рублей, с началом года — на 1 миллиард 155,2 миллиона рублей.

В сентябре банки довольно активно начали урезать программы кредитования. Сейчас банки постепенно начинают возвращать кредитные продукты, но под более высокую ставку.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прирост кредитной задолженности в сентябре оказался самым маленьким за последние месяцы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Листовки, петиции и синие ленты. Белорусские студенты солидарны с репрессированными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика