Долги по потребительским кредитам снижаются, на недвижимость - растут. Сколько белорусы должны банкам

Источник материала: Tut.by

Кредитование физлиц в стране постепенно замедляется. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка о динамике задолженности по кредитам. На 1 октября белорусы были должны банкам 15 миллиардов 604,8 миллиона рублей. За сентябрь эта сумма увеличилась на 73,3 миллиона рублей. В нее входят потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Для сравнения: в августе объем задолженности физлиц по кредитам увеличился на 271 миллион рублей, в июле — на 173,2 миллиона, в июне — на 151,9 миллиона. Рекордный в этом году прирост задолженности по кредитам пришелся на март — 433,6 миллиона рублей. С начала года долги физлиц по кредитам выросли на 1 миллиард 451,9 миллиона рублей.

Долги по потребительским кредитам на 1 октября составили 5 миллиардов 789,4 миллиона рублей. За сентябрь эта сумма уменьшилась на 94,8 миллиона рублей, по сравнению с началом года — увеличилась на 308,5 миллиона рублей.

Задолженность по кредитам на недвижимость составила 9 миллиардов 723 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 169,1 миллиона рублей, с началом года — на 1 миллиард 155,2 миллиона рублей.

В сентябре банки довольно активно начали урезать программы кредитования. Сейчас банки постепенно начинают возвращать кредитные продукты, но под более высокую ставку.