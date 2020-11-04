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Долги по потребительским кредитам снижаются, на недвижимость - растут. Сколько белорусы должны банкам
Источник материала: Tut.by
Кредитование физлиц в стране постепенно замедляется. Об этом свидетельствуют
Для сравнения: в августе объем задолженности физлиц по кредитам увеличился на 271 миллион рублей, в июле — на 173,2 миллиона, в июне — на 151,9 миллиона. Рекордный в этом году прирост задолженности по кредитам пришелся на март — 433,6 миллиона рублей. С начала года долги физлиц по кредитам выросли на 1 миллиард 451,9 миллиона рублей.
Долги по потребительским кредитам на 1 октября составили 5 миллиардов 789,4 миллиона рублей. За сентябрь эта сумма уменьшилась на 94,8 миллиона рублей, по сравнению с началом года — увеличилась на 308,5 миллиона рублей.
Задолженность по кредитам на недвижимость составила 9 миллиардов 723 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 169,1 миллиона рублей, с началом года — на 1 миллиард 155,2 миллиона рублей.
В сентябре банки довольно активно
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Долги по потребительским кредитам снижаются, на недвижимость - растут. Сколько белорусы должны банкам
Прирост кредитной задолженности в сентябре оказался самым маленьким за последние месяцы.
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