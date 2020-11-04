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Немцы представили новый Volkswagen Golf R. Разгон до сотни — 4,7 секунды

04.11.2020 15:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На фестивале скорости в Гудвуде дебютировал Volkswagen Golf R нового поколения. Машина поступит в продажу в 2021 году, но вряд ли доедет до рынка Таможенного союза. У нас и обычный Golf еще не появился. 

Немцы представили новый Volkswagen Golf R. Разгон до сотни — 4,7 секунды

От стандартного хетчбэка «эрка» отличается увеличенными воздухозаборниками и глянцевой решеткой радиатора. Сзади — четыре патрубка выпускной системы. Выхлоп поставляет знаменитая компания Akrapovic. В базовом оснащении Volkswagen Golf R имеет 19-дюймовые колесные диски.

Немцы представили новый Volkswagen Golf R. Разгон до сотни — 4,7 секунды

Внутри новинка мало чем отличается от хорошо укомплектованного «Гольфа» восьмого поколения. Здесь кожаная отделка, цифровая приборная панель, 10-дюймовый экран развлекательного комплекса. Спортивные кресла — наиболее заметное отличие от стандартного хетчбэка.

Главная изюминка этого хетчбэка скрыта капотом: под ним расположен 2-литровый турбодвигатель от предшественника. После доработки «четверка» начала развивать 319 л. с. и 420 Н·м (+9 л. с. и +40 Н·м). Как и прежде, Golf R имеет привод на обе оси. Для некоторых регионов немцы оставят 6-МКП в качестве базовой коробки передач. В Европе новинка будет продаваться только с 7-ступенчатым «роботом» DSG.

Немцы представили новый Volkswagen Golf R. Разгон до сотни — 4,7 секунды

До сотни самый быстрый Golf разгоняется за 4,7 секунды. Максимальная скорость традиционно ограничена отметкой 250 км/ч. Среди отличий в подвеске — более жесткие пружины, стабилизаторы, облегченный подрамник и едва заметный отрицательный развал передних колес.

Немцы представили новый Volkswagen Golf R. Разгон до сотни — 4,7 секунды

Тормозная система получила 358-миллиметровые диски спереди. В распоряжении водителя два новых режима: Special и Drift. Теперь на полноприводном «Гольфе» будет проще ездить боком.

Volkswagen Golf V (Mk5), 2007 г.в., 303 000 км
черный, универсал, дизель 1.9 л, механическая, передний привод
19 125 р.
7200$ / 6173€
Volkswagen Golf VI (Mk6), 2009 г.в., 156 000 км
серый, хетчбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
18 002 р.
6777$ / 5810€
Volkswagen Golf III (Mk3), 1996 г.в., 200 000 км
черный, хетчбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
3984 р.
1500$ / 1286€
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На фестивале скорости в Гудвуде дебютировал Volkswagen Golf R нового поколения. Машина поступит в продажу в 2021 году, но вряд ли доедет до рынка Таможенного союза. У нас и...
 
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