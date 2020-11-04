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Немцы представили новый Volkswagen Golf R. Разгон до сотни — 4,7 секунды
Источник материала: Onliner
На фестивале скорости в Гудвуде дебютировал Volkswagen Golf R нового поколения. Машина поступит в продажу в 2021 году, но вряд ли доедет до рынка Таможенного союза. У нас и обычный Golf еще не появился.
От стандартного хетчбэка «эрка» отличается увеличенными воздухозаборниками и глянцевой решеткой радиатора. Сзади — четыре патрубка выпускной системы. Выхлоп поставляет знаменитая компания Akrapovic. В базовом оснащении Volkswagen Golf R имеет 19-дюймовые колесные диски.
Внутри новинка мало чем отличается от хорошо укомплектованного «Гольфа» восьмого поколения. Здесь кожаная отделка, цифровая приборная панель, 10-дюймовый экран развлекательного комплекса. Спортивные кресла — наиболее заметное отличие от стандартного хетчбэка.
Главная изюминка этого хетчбэка скрыта капотом: под ним расположен 2-литровый турбодвигатель от предшественника. После доработки «четверка» начала развивать 319 л. с. и 420 Н·м (+9 л. с. и +40 Н·м). Как и прежде, Golf R имеет привод на обе оси. Для некоторых регионов немцы оставят 6-МКП в качестве базовой коробки передач. В Европе новинка будет продаваться только с 7-ступенчатым «роботом» DSG.
До сотни самый быстрый Golf разгоняется за 4,7 секунды. Максимальная скорость традиционно ограничена отметкой 250 км/ч. Среди отличий в подвеске — более жесткие пружины, стабилизаторы, облегченный подрамник и едва заметный отрицательный развал передних колес.
Тормозная система получила 358-миллиметровые диски спереди. В распоряжении водителя два новых режима: Special и Drift. Теперь на полноприводном «Гольфе» будет проще ездить боком.
черный, универсал, дизель 1.9 л, механическая, передний привод
серый, хетчбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
черный, хетчбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
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На фестивале скорости в Гудвуде дебютировал Volkswagen Golf R нового поколения. Машина поступит в продажу в 2021 году, но вряд ли доедет до рынка Таможенного союза. У нас и...
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