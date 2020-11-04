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Кристина Асмус в свадебном платье пришла в ЗАГС после развода
04.11.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская актриса Кристина Асмус удивила поклонников: не успев развестись с мужем, звезда появилась на пороге ЗАГСА, причем в образе невесты.
В конце октября суд
В сети обсуждают новый снимок Асмус в Instagram: на фото 34-летняя актриса в свадебном платье стоит на пороге ЗАГСА и счастливо поднимает букет невесты.
Шокированные подписчики не поверили, что Асмус так быстро нашла замену бывшему и предположили, что актриса участвует в новом кинопроекте, где ей пришлось сыграть роль невесты.
"Такое платье только из кино"; "Никто не поверит, что в жизни вы пойдете в ЗАГС в этом"; "П-провокация"; "Ну, горько"; "Не верю", - прокомментировали фолловеры.
Годы жизни с шоуменом дали о себе знать, Асмус любит иронизировать и подшучивать над окружающими. Например, ранее звезда с юмором отреагировала на то, что
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