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Кристина Асмус в свадебном платье пришла в ЗАГС после развода

04.11.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская актриса Кристина Асмус удивила поклонников: не успев развестись с мужем, звезда появилась на пороге ЗАГСА, причем в образе невесты.

В конце октября суд официально развел Гарика Харламова и Кристину Асмус. По словам источников, инициатором развода стал шоумен, но пара сохранила теплые дружеские отношения. Не прошло и недели после развода, как Асмус снова появилась на пороге "дома брака".

В сети обсуждают новый снимок Асмус в Instagram: на фото 34-летняя актриса в свадебном платье стоит на пороге ЗАГСА и счастливо поднимает букет невесты.

Шокированные подписчики не поверили, что Асмус так быстро нашла замену бывшему и предположили, что актриса участвует в новом кинопроекте, где ей пришлось сыграть роль невесты.

"Такое платье только из кино"; "Никто не поверит, что в жизни вы пойдете в ЗАГС в этом"; "П-провокация"; "Ну, горько"; "Не верю", - прокомментировали фолловеры.

Годы жизни с шоуменом дали о себе знать, Асмус любит иронизировать и подшучивать над окружающими. Например, ранее звезда с юмором отреагировала на то, что поклонники раскритиковали ее зубы.

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