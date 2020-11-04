В Бресте задержан ветеран-афганец с медалью «За отвагу»

Его легко можно было узнать по тельняшке с наградами: Орден Красной Звезды и медаль “За отвагу”, которые он получил во время службы в Афганистане (данные награды выдавались за мужество и отвагу в боях).





Владимир Окорков





2 ноября судья Р.Я.Карабан присудил ему 5 суток ареста. Но на свободу Владимир не вышел – после суда его доставили в Следственный комитет.





53-летний ветеран-афганец в настоящее время задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 366 УК РБ – Насилие либо угроза насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении должностного лица.





Статья 366. Часть 1. Насилие либо угроза насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг по охране общественного порядка или пресечению правонарушений, или их близких в целях воспрепятствования законной деятельности или принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебных обязанностей или общественного долга – наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.





Владимир – выпускник СШ № 15 Бреста (окончил с золотой медалью). Проходил службу в Афганистане в 1986-88гг.





Имеет специальность референта-переводчика с языка пушту (афганский язык), изучал французский и английский языки. Близкие характеризуют его как человека который никогда не пройдёт мимо несправедливости.





Медалью «За отвагу» награждали солдат и офицеров различного ранга за особые боевые заслуги, за отвагу и мужество, которые они показали против врага в бою.