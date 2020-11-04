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Reuters: Президента США определит ничтожная разница голосов

04.11.2020 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что нужно для победы Трампу и Байдену — объясняет Reuters



Через несколько часов после закрытия избирательных участков на выборах в США их победитель все еще не назван: исход президентской гонки определит крошечный разрыв в голосах, пишет Reuters (перевод: nv.ua)

По состоянию на середину дня 4 ноября (по Минску) точно неизвестен исход голосования еще в шести штатах, напоминает агентство: это Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

При этом Байдену для победы нужно получить преимущество как минимум в трех из них, а Трампу — по меньшей мере в четырех.

К 14:00 по Минску Байден удерживал незначительное преимущество в Неваде и Висконсине, тогда как Трамп имел столь же небольшой перевес в Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании и Мичигане. 

Хотя в этих штатах еще предстоит подсчитать десятки тысяч бюллетеней, многие из которых были высланы по почте избирателями из районов, прилегающих к крупным городам, которые традиционно поддерживают демократов.

«Исход [голосования] почти наверняка определят миллионы бюллетеней для заочного голосования, которые на этих выборах были использованы первыми, однако сосчитают их, скорее всего, последними», — отмечает Reuters.

Агентство описывает два сценария, при которых победа может достаться как Дональду Трампу, так и Джо Байдену.

Как может победить Трамп

Наиболее вероятный путь к победе для нынешнего президента США лежит через Пенсильванию — штат, который он завоевал в 2016 году. Если он победит там снова, то ему останется победить всего в трех других штатах [из тех шести, где еще неизвестен исход гонки], чтобы получить 270 голосов выборщиков. Если же Трамп не выиграет в Пенсильвании, то ему придется завоевать остальные пять.

После подсчета около 75% голосов Трамп лидировал в Пенсильвании (набирая около 55% против 43% у Байдена).

Однако крупнейшие города штата, Филадельфия и Питтсбург, пока передали лишь небольшую часть данных об исходе голосования, а его результат обычно складывается в пользу демократов. 

Кроме того, многие бюллетени, которые еще предстоит подсчитать, были отправлены по почте, и, по данным штата, в этом году в таком голосовании приняло участие гораздо больше демократов, чем республиканцев.

В Пенсильвании есть еще одна загвоздка: местные суды вынесли решение, чтобы подсчет бюллетеней, высланных по почте до вторника [решающего дня голосования], здесь длился как минимум до пятницы — пока они дойдут по почте.

Как может победить Байден

Для Байдена наиболее вероятный путь к победе лежит через Неваду и Висконсин. Это штаты, где рано утром в среду он удерживал небольшое преимущество, в то время как шла работа над окончательным подсчетом голосов. 

Если Байден выиграет эти штаты, то для победы ему будет достаточно также выиграть в Джорджии, Мичигане или в Пенсильвании (в одном из штатов — прим. ред), пишет Reuters.

В Мичигане Трамп лидировал, набирая 51% против 47% у Байдена, однако многие еще не учтенные голоса — это почтовое голосование в Детройте и его пригородах, где демократы исторически получают преимущество на выборах.

Официальные представители избирательных комиссий в Неваде, где Байден имел ничтожное преимущество (49,3% против 48,7% у Трампа) после подсчета 86% голосов, заявили, что продолжат этот процесс лишь утром в четверг (по местному времени).
 
Теги: Минск
 
 
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Что нужно для победы Трампу и Байдену — объясняет Reuters
 
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