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Акции EPAM подешевели за месяц на 6,5%

04.11.2020 16:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Цена акций EPAM на закрытии торгов (по данным www.marketbeat.com) на Нью-Йоркской фондовой бирже составила 314,12 доллара.

За период с 1 октября акции компании подешевели на 6,5%.

Плавное падение стоимости акций идет с середины октября. За этот период их цена снизилась на 35 долларов или на 11%.

Но в целом год складывается удачно для компании. Относительно начала года цена одной акции EPAM выросла на 48% или более чем на 100 долларов. При этом в сентябре этого года был установлен новый исторический максимум — 337,74 доллара за одну акцию.  
 
 
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Цена акций EPAM на закрытии торгов (по данным www.marketbeat.com) на Нью-Йоркской фондовой бирже составила 314,12 доллара.
 
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