Акции EPAM подешевели за месяц на 6,5%

За период с 1 октября акции компании подешевели на 6,5%.





Плавное падение стоимости акций идет с середины октября. За этот период их цена снизилась на 35 долларов или на 11%.





Но в целом год складывается удачно для компании. Относительно начала года цена одной акции EPAM выросла на 48% или более чем на 100 долларов. При этом в сентябре этого года был установлен новый исторический максимум — 337,74 доллара за одну акцию.