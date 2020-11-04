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Под Брестом Rover пробил ограждение и слетел со склона. Водителя спасли ремни безопасности
Источник материала: Tut.by
Ремень безопасности спас водителя, который попал в аварию утром 4 ноября в Брестском районе,
По предварительной информации, 20-летний водитель Rover ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. На 21-м километре дороги при подъеме на двухуровневую развязку он не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение, после чего автомобиль вылетел в кювет.
В результате ДТП транспортное средство получило серьезные механические повреждения. Благодаря ремням безопасности водитель серьезно не пострадал. В госпитализации парень не нуждался.
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В госпитализации парень не нуждался.
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