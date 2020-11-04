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Столкновение Daewoo и Volkswagen попало на видео в Минске

04.11.2020 16:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Две легковушки столкнулись на перекрестке в Минске. Происшествие попало в объектив видеорегистратора, сообщили в ГАИ.

Установлено, что 26-летний водитель Daewoo двигался улице Орловской со стороны улицы Карастояновой. На пересечении с улицей Гая он поехал на красный и врезался в Volkswagen, который поворачивал налево. От удара последний вылетел на тротуар.


В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
 
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