Столкновение Daewoo и Volkswagen попало на видео в Минске

Источник материала: Tut.by

Две легковушки столкнулись на перекрестке в Минске. Происшествие попало в объектив видеорегистратора, сообщили в ГАИ.

Установлено, что 26-летний водитель Daewoo двигался улице Орловской со стороны улицы Карастояновой. На пересечении с улицей Гая он поехал на красный и врезался в Volkswagen, который поворачивал налево. От удара последний вылетел на тротуар.





В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.