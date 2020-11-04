ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

CERT.BY зарегистрировал «атаки неизвестной правительственной хакерской группировки»

04.11.2020 16:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За сентябрь зафиксирован ряд фишинговых рассылок в рамках кампании по заражению вредоносным программным обеспечением пользователей национального сегмента сети Интернет. Об этом говорится на официальном сайте Национального центра реагирования на компьютерные инциденты (CERT.BY).


— Основываясь на результатах анализа данных, полученных при исследовании экземпляров вредоносного программного обеспечения (ВПО), можно предположить, что атаки проводятся ранее неизвестной правительственной хакерской группировкой XDSpy., — говорится в сообщении организации.

— Впервые CERT.BY обнаружил рассылку подобного ВПО в начале 2020 года. С тех пор немного изменился вид вредоносного вложения в фишинговых письмах и был добавлен новый функционал по защите от обнаружения на компьютере жертвы. При расследовании инцидента с фишинговыми рассылками описанной кампании установлены новые адресаты рассылки, а также признаки писем и заражения.

Среди целей злоумышленников — сотрудники предприятий частного и государственного секторов, а также силовых ведомств, госорганов и организаций, уточняют в CERT.BY.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди целей злоумышленников - сотрудники предприятий частного и государственного секторов, а также силовых ведомств, госорганов и организаций, уточняют в CERT.BY.
 
Новости дня
Новости разные
 
Google назвала нормой щель между экраном и корпусом Pixel 5
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.11.2020
Mir24.TV Belarus
04.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика