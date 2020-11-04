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CERT.BY зарегистрировал «атаки неизвестной правительственной хакерской группировки»
Источник материала: Tut.by
За сентябрь зафиксирован ряд фишинговых рассылок в рамках кампании по заражению вредоносным программным обеспечением пользователей национального сегмента сети Интернет. Об этом говорится на
— Основываясь на результатах анализа данных, полученных при исследовании экземпляров вредоносного программного обеспечения (ВПО), можно предположить, что атаки проводятся ранее неизвестной правительственной хакерской группировкой XDSpy., — говорится в сообщении организации.
— Впервые CERT.BY обнаружил рассылку подобного ВПО в начале 2020 года. С тех пор немного изменился вид вредоносного вложения в фишинговых письмах и был добавлен новый функционал по защите от обнаружения на компьютере жертвы. При расследовании инцидента с фишинговыми рассылками описанной кампании установлены новые адресаты рассылки, а также признаки писем и заражения.
Среди целей злоумышленников — сотрудники предприятий частного и государственного секторов, а также силовых ведомств, госорганов и организаций, уточняют в CERT.BY.
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Среди целей злоумышленников - сотрудники предприятий частного и государственного секторов, а также силовых ведомств, госорганов и организаций, уточняют в CERT.BY.
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