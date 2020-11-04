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Врач рассказывает, какие хронические болезни могут обостриться из-за неправильных занятий спортом
Источник материала: Tut.by
В тренажерном зале человек окружен тяжелыми подвижными предметами: очевидно, в таком месте возрастает риск травмирования. В классическом понимании травма предполагает момент повреждения и определенное интенсивное внешнее воздействие, превышающее резервы организма: «шел — упал — закрытый перелом — гипс». Но бывают травмы, которые появляются из-за частых и долгих чрезмерных нагрузок, например в тренажерном зале. Врач-травматолог Игорь Рипп рассказывает о типичных травмах и обострениях заболеваний при занятиях спортом.
— В зале можно и штангу на нос уронить, и гантелями пальцы сломать, и ногу подвернуть. Разные виды спорта имеют разную степень травматичности, но тренажерный зал и тренировки дома намного безопаснее, например, бокса или футбола. Главное — выполнять все упражнения правильно.
Перечислю частые причины острых травм в тренажерном зале. Во-первых, пренебрежение техникой безопасности: не использовал зажимы на штанге, не позвал страхующего, а в итоге уронил штангу и что-то сломал. Получить травму можно и из-за пренебрежения техникой выполнения упражнений: переразогнул ноги на жиме ногами — порвал крестообразные связки, рывком поднял штангу на бицепс или бросил вес — отрыв мышцы.
Во-вторых, отсутствие зонирования в самом зале: нельзя допускать, чтобы, например, стойки для приседаний стояли на проходе (рано или поздно кто-то обязательно кого-то толкнет). Должны быть зоны для свободных весов, для растяжки, разминки и т. д. Кроме того, зал должен следить и за исправностью оборудования: порвался трос на тренажере — рукоятка прилетела в человека, как результат, в лучшем случае ушиб.
В-третьих, травмы случаются из-за слишком большого веса снаряда: не справился с весом на приседаниях или становой тяге — сорвал спину. Проблемы могут возникнуть и из-за невнимательности: отвлекся, повернул голову, перенес вес штанги в жиме лежа на одну сторону — порвал большую грудную мышцу.
Какие травмы при самостоятельных занятиях самые частые?
— Чаще всего это хронические травмы (по-другому — «стрессовые травмы»), которые появляются из-за интенсивных травмирующих воздействий, повторяющихся часто и долго.
Что может обостриться из-за интенсивных тренировок:
Когда вы идете в тренажерку или интенсивно занимаетесь дома, у вас не просят справку о состоянии здоровья, вы не сдаете анализы, не проходите осмотры и обследования. Но те нагрузки, которые будут нормальными для здорового человека, могут стать чрезмерными, если лягут на уже поврежденные суставы или измененные связки. Чтобы не было обострений существующих болезней, нужно регулировать интенсивность тренировок и внимательно следить за своими ощущениями во время выполнения упражнений.
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Врач-травматолог Игорь Рипп рассказывает о типичных травмах и обострениях заболеваний при занятиях спортом.
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