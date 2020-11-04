Врач рассказывает, какие хронические болезни могут обостриться из-за неправильных занятий спортом

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В тренажерном зале человек окружен тяжелыми подвижными предметами: очевидно, в таком месте возрастает риск травмирования. В классическом понимании травма предполагает момент повреждения и определенное интенсивное внешнее воздействие, превышающее резервы организма: «шел — упал — закрытый перелом — гипс». Но бывают травмы, которые появляются из-за частых и долгих чрезмерных нагрузок, например в тренажерном зале. Врач-травматолог Игорь Рипп рассказывает о типичных травмах и обострениях заболеваний при занятиях спортом.



Игорь РиппВрач травматолог-ортопед , старший преподаватель кафедры спортивной медицины и лечебной физкультуры БелМАПО Врач, старший преподаватель кафедры спортивной медицины и лечебной физкультуры БелМАПО

— В зале можно и штангу на нос уронить, и гантелями пальцы сломать, и ногу подвернуть. Разные виды спорта имеют разную степень травматичности, но тренажерный зал и тренировки дома намного безопаснее, например, бокса или футбола. Главное — выполнять все упражнения правильно.

Перечислю частые причины острых травм в тренажерном зале. Во-первых, пренебрежение техникой безопасности: не использовал зажимы на штанге, не позвал страхующего, а в итоге уронил штангу и что-то сломал. Получить травму можно и из-за пренебрежения техникой выполнения упражнений: переразогнул ноги на жиме ногами — порвал крестообразные связки, рывком поднял штангу на бицепс или бросил вес — отрыв мышцы.

Во-вторых, отсутствие зонирования в самом зале: нельзя допускать, чтобы, например, стойки для приседаний стояли на проходе (рано или поздно кто-то обязательно кого-то толкнет). Должны быть зоны для свободных весов, для растяжки, разминки и т. д. Кроме того, зал должен следить и за исправностью оборудования: порвался трос на тренажере — рукоятка прилетела в человека, как результат, в лучшем случае ушиб.



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В-третьих, травмы случаются из-за слишком большого веса снаряда: не справился с весом на приседаниях или становой тяге — сорвал спину. Проблемы могут возникнуть и из-за невнимательности: отвлекся, повернул голову, перенес вес штанги в жиме лежа на одну сторону — порвал большую грудную мышцу.

Какие травмы при самостоятельных занятиях самые частые?

— Чаще всего это хронические травмы (по-другому — «стрессовые травмы»), которые появляются из-за интенсивных травмирующих воздействий, повторяющихся часто и долго.

Что может обостриться из-за интенсивных тренировок:

Остеохондроз — это хроническая болезнь, связанная с перегрузкой и нарушением питания межпозвонковых дисков. Остеохондроз не развивается за несколько тренировок, но дополнительная нагрузка на позвоночник «вскрывает» эту проблему. Обычно бывает так: раньше не болело, а пошел в зал — спина стала ныть.

— это хроническая болезнь, связанная с перегрузкой и нарушением питания межпозвонковых дисков. Остеохондроз не развивается за несколько тренировок, но дополнительная нагрузка на позвоночник «вскрывает» эту проблему. Обычно бывает так: раньше не болело, а пошел в зал — спина стала ныть. Эпикондилит (воспаление мягких тканей в области локтевого сустава) может появляться, когда из-за перегрузки локтей перенапряженные мышцы предплечья начинают буквально «вырывать» сухожилия из точки прикрепления.

(воспаление мягких тканей в области локтевого сустава) может появляться, когда из-за перегрузки локтей перенапряженные мышцы предплечья начинают буквально «вырывать» сухожилия из точки прикрепления. Тендинит (воспаление и дистрофия ткани сухожилия) мышц предплечья и плеча возникает в случаях, когда хронические травмы в области запястья и плечевых суставов вызывают воспаление их сухожилий. В результате движения в этих суставах становятся болезненными и часто человеку сложно отвести руку в сторону.

(воспаление и дистрофия ткани сухожилия) мышц предплечья и плеча возникает в случаях, когда хронические травмы в области запястья и плечевых суставов вызывают воспаление их сухожилий. В результате движения в этих суставах становятся болезненными и часто человеку сложно отвести руку в сторону. Артрозы крупных суставов дают о себе знать из-за неправильной нагрузки на стопу, колено или тазобедренный сустав, которая часто ведет к перегрузке хрящей, снижению их способности гасить удары и изменению конфигурации самих суставов.

крупных суставов дают о себе знать из-за неправильной нагрузки на стопу, колено или тазобедренный сустав, которая часто ведет к перегрузке хрящей, снижению их способности гасить удары и изменению конфигурации самих суставов. Менископатия появляется из-за неправильной техники бега или несоблюдения техники выполнения упражнений в зале. Мениски в колене нагружаются неравномерно, какой-то из них может изнашиваться больше, в нем появляются микротрещины, из-за которых колено может болеть даже при незначительных нагрузках.

появляется из-за неправильной техники бега или несоблюдения техники выполнения упражнений в зале. Мениски в колене нагружаются неравномерно, какой-то из них может изнашиваться больше, в нем появляются микротрещины, из-за которых колено может болеть даже при незначительных нагрузках. Бурсит — это воспаление суставных сумок при чрезмерной нагрузке на сухожилия или сустав. При этой травме сустав становится болезненный, горячий, появляется отек и краснота.

Когда вы идете в тренажерку или интенсивно занимаетесь дома, у вас не просят справку о состоянии здоровья, вы не сдаете анализы, не проходите осмотры и обследования. Но те нагрузки, которые будут нормальными для здорового человека, могут стать чрезмерными, если лягут на уже поврежденные суставы или измененные связки. Чтобы не было обострений существующих болезней, нужно регулировать интенсивность тренировок и внимательно следить за своими ощущениями во время выполнения упражнений.