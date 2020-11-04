Представлен самый мощный серийный Volkswagen Golf

Источник материала: Tut.by

Volkswagen провел официальную премьеру топового варианта Golf восьмого поколения. Напомним, что в семействе уже есть «разогретые» модификации GTI, GTD, GTE и GTI Clubsport , а теперь подоспела самая мощная версия, обозначаемая литерой «R».





Модернизированная турбо-«четверка» EA888 evo 4 объемом 2 л под капотом нового Golf R развивает 320 л. с. и 420 Нм крутящего момента — и это шаг вперед по сравнению с прежней «эркой», у которой было 300−310 л. с. и 380−400 Нм. Интересно, что если в США новый хетчбэк будет предложен с двумя коробками на выбор, то есть стандартной 6-ступенчатой «механикой» или опциональным 7-ступенчатым «роботом», то европейцам придется довольствоваться только DSG.





Первую «сотню» Golf R сухой массой 1476 кг разменивает за паспортные 4,7 секунды, максимальная скорость по традиции ограничена на отметке 250 км/ч, но с доступным за доплату пакетом R Performance отсечка сдвинута до 270 км/ч.





В подвеске Golf R — более жесткие пружины и стабилизаторы, адаптивные амортизаторы DCC, а дорожный просвет по сравнению с обычной версией уменьшен на 20 мм. В арсенале хот-хетча и полный привод 4Motion с электронной имитацией блокировок XDS, дополненный активным задним дифференциалом, который может изменять вектор тяги (на каждое из задних колес может подаваться до 100% момента).





Салон отличается декором «под карбон» и спортивными сиденьями с отделкой кожей наппа. Руль — с подогревом, скошенным ободом и дополнительной клавишей «R», с помощью которой можно выбирать один из ездовых режимов. Это Comfort, Sport, Race и Individual, а также два дополнительных Special и Drift, которые идут вместе с пакетом R Performance.





Volkswagen уже начал прием заказов на новый Golf R. В Германии цены начинаются от 48 тысяч евро.