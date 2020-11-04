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В Мюнхене начали собирать новый BMW М3
Источник материала: Onliner
Пресс-служба баварского BMW поделилась радостной новостью: седан М3 нового поколения начал сходить с конвейера в Мюнхене, где выпускают всю линейку G20. Примечательно, что на одной линии баварцы собирают все широкое семейство новой «Тройки»: седаны, универсалы, М3, бензиновые версии, дизельные и даже подзаряжаемые гибриды.
Кстати, новый BMW M4 выпускается на другом предприятии — в городе Дингольфинг. Хотя предыдущая М4 тоже сходила с мюнхенского конвейера. А вот М3 после смены поколений решили оставить на основном заводе BMW. Сотрудникам предприятия пришлось обучаться некоторым новым процессам: в «заряженной» 3-Series много ручной работы с карбоном и облегченной сталью. В частности, здесь по-другому устанавливаются спортивные кресла, боковые кузовные панели и капот.
Европейские дилеры получат BMW M3’2021 в марте следующего года. Тогда же стартуют продажи нового купе М4. Обе модели оснащены 3-литровой рядной «шестеркой» с отдачей 473 или 503 л. с. (более мощная версия — это Competition). Крутящий момент турбомотора — 550 или 650 Н·м в зависимости от версии модели.
В качестве опции клиентам предложат 6-ступенчатую «механику» с задним приводом. По умолчанию на седан ставится 8-диапазонный «автомат» M Steptronic и система полного привода M xDrive.
белый, седан, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
серый, внедорожник, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
черный, внедорожник, дизель 3.5 л, автоматическая, полный привод
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Пресс-служба баварского BMW поделилась радостной новостью: седан М3 нового поколения начал сходить с конвейера в Мюнхене, где выпускают всю линейку G20....
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