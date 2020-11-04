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Авария на перекрестке попала на видео, Volkswagen после столкновения отбросило на тротуар (видео)

04.11.2020 16:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Госавтоинспекции сообщили о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Орловской и Гая в Минске: там столкнулись автомобили Daewoo и Volkswagen. Авария попала на видео.

Как сообщила ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко, за рулем автомобиля Daewoo находился водитель 1994 года рождения, он двигался по улице Орловской со стороны улицы Карастояновой в направлении улицы Гая.

— По предварительной информации, на перекрестке улиц Орловской и Гая водитель продолжил движение на красный сигнал светофора, вследствие чего совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, водитель которого совершала поворот налево, — сообщила Татьяна Ященко. — В результате ДТП Volkswagen оказался на тротуаре.

Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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В Госавтоинспекции сообщили о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Орловской и Гая в Минске: там столкнулись автомобили Daewoo и Volkswagen. Авария...
 
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