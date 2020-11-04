Путин одобрил идею призвать другие страны в ООН принять законы о защите чувств верующих

Источник материала: Onliner

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей призвать на площадке ООН другие страны принять законодательство, защищающее чувства верующих. Таким образом он прокомментировал предложение одного из участников встречи с представителями религиозных конфессий, которая прошла в среду в режиме видеоконференции, сообщает ТАСС.

— Надо продумать это. Это действительно предложение хорошее, я не понимаю, кто может быть против, чтобы запретить оскорбление чувств верующих в любой форме, — сказал Путин, пообещав дать МИД РФ соответствующее поручение.

Путин отметил, что российские инициативы «далеко не всегда проходят» на международных площадках, «хотя некоторые действительно вызывают достаточно большую позитивную реакцию» со стороны членов ООН.

Напомним, ранее на религиозную тематику высказывался и Александр Лукашенко. Он обращал внимание, что, кроме православной церкви, белорусское государство активно сотрудничает и с другими конфессиями. В пример он привел строительство мечети в Минске.

— Мусульмане никогда нам не создавали проблем. Я часто говорю, что мусульмане на всех выборах практически на 100% поддерживали власть и меня как президента. Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман? Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения. Но категорически неприемлемо вмешиваться в чувства верующих. Мы никогда себе не позволим бросать камни в верующих. Моя позиция была всегда такой: каждый человек должен найти свою дорогу к храму, — сказал Александр Лукашенко.